中学生のSNS事情【漫画】本編を読む7歳差の男の子兄弟を育てながらワーママとして働いているヨカ(＠yoka9003)さん。2024年春、次男くんはピカピカの小学校1年生になったばかりだが、長男くんはもう中学生。これは2023年の秋に長男くんがスマホデビューした際のお話である。中学生のスマホの中には、大人も驚愕する世界が広がっていた…!!「そろそろ子供にスマホを持たせようかな…」と検討しているママ必見のお話である。■子供のS