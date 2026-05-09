小学生の息子が運転できるわけない！【漫画】本編を読む「実は息子さんが勤務中に車で事故を起こしてしまったんです」ある日、みこまる(@micomalu)さんのご主人に警察署から電話がかかってきた。突然のことでパニックになってしまったが、よく話を聞くとなんだかおかしい…詐欺の手口を描いた「息子を騙る輩に喝！」を紹介する。■示談金40万円を要求してきた詐欺グループ息子を騙る輩に喝！1息子を騙る輩に喝！2息子を騙る輩に喝