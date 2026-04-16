近頃、バラエティで見せる気取りのないユーモラスな素顔にも注目が集まる真飛聖さん。2年半ぶりとなる舞台は、なんと一人芝居！自分のベストなタイミングで、この作品に出合えたのかなと思う「普段は台本をいただいたら、物語の筋を客観的な視点で読むんですけれど、この作品は序盤から自分が物語の中にいる感覚があって『やりたい』ではなく、直感的に『これを私はやるんだ』と思ったんです」舞台『ガールズ＆ボーイズ』は、一人