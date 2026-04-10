肌の乾燥が気になる日は、具だくさん「食べるスープ」が正解！【画像で見る】お肌やのどの乾燥対策に「とりじゃがのガーリックミルクスープ」新生活が始まるこの時期は、あわただしさや気温の変化で、お肌もからだも疲れが出やすいですよね。そんなときは、薬膳を取り入れたスープで潤いや元気をチャージしませんか？ 料理家で国際中医薬膳師の齋藤菜々子さんに、身近な食材で作れるレシピを教えてもらいました。これ1品で栄養もボ