くすみも飛んで肌もきれいに見えるチーク色も豊富で、パウダーやクリームなどテクスチャーもさまざまなチーク。どれを選んだらいいか迷う…そこで美容のプロたちが実際に愛用しているチークと、チークの上手な使い方の実例もあわせてご紹介。（コスメの価格は現在変更の可能性がございます）チークのポイントは「順番」と「入れる方向」ペタル リキッド リップ アンド チーク 〈上から〉 03,04 各3,300円／トーン「リップをつけた