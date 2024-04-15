ドキドキのドライブデート、移動時間もずっとふたりだけの世界に浸れるというのは幸せなことですが、密室空間となるだけにハードルが高く感じられるという人もいることでしょう。そんなドライブデートで、恋が台無しになるような思い出を経験したという人たちも。今回は、「ドライブデートで晒してしまったド醜態」の中から、よだれまみれで爆睡したエピソードをご紹介します。よだれでベタベタ「ドライブデートの帰り、はしゃぎす