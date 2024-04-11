2024年のGWは4月30日(火)、5月1日(水)・2日(木)の3日間休めば4月27日(土)〜5月6日(振休)の最大で10連休に！おでかけするのもよし、おうちでゆっくり過ごすもよし、各々の楽しみ方で休日を満喫したい。本記事では、おうち時間のお供におすすめの漫画をピックアップして紹介する。【漫画】本編を読む＜愛犬の介護に日々奮闘する飼い主だが…!?＞今回紹介するのは、2024年2月に投稿されたあみだむく(@higemoku)さんの漫画「愛犬の老い