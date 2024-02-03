ドジな少年・野比のび太と、のび太の運命を変えるために22世紀からやってきたネコ型ロボット・ドラえもんとの日常を描いた藤子・F・不二雄の人気漫画『ドラえもん』。1973年に日本テレビ系で初のアニメ化が行われ、1979年以降はテレビ朝日系でアニメが放送されている本作は、これまでに数多くの劇場版が製作されています。そこで今回は、名作だと思うドラえもん映画はどの作品なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみ