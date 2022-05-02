「洗い物が増えるし使う調理器具は最小限に抑えたい」、「キャンプでも手軽にできるレシピが知りたい」【画像】アルミホイルで巻いてみて♪絶品レシピ3選をもっと見るそんな方におすすめしたいのが、アルミホイルを使った調理。アルミホイルは使い捨てで、難しい工程はないので料理が苦手な人でもかんたんに調理できます。今回は、家でもキャンプでも、具材を包むだけでできる激うまレシピをご紹介します。鮭ときのこのホイル焼き