沼らせ力バツグン！クールなレディ感を演出できる「モノトーンコーデ」を攻略♡

気になるカレを振り向かせるためのコーデ術を知りたい...！そこで今回は、レディなこなれ感を演出できる「モノトーンコーデ」の着こなし術をご紹介します。クールなだけでなく、はかなげな印象も手に入るコーデ術を、チェックしてみて♡

清潔感の白＆洗練されたグレー＆ミステリアスの黒 可愛くてキャッチーなカラーは目を引くけど、品行方正なレディをめざすなら、モノトーンを味方につけるのが最適解なんです。クールで、それでいて儚げ。そんな一段上のレディ、憧れない？

Cordinate 強気なオール黒もコンパクトにまとめてこなれ感を シンプルカラーのコーデも、小物使いで個性を投入！ ノースリトップス 5,290円／ZARA（ザラ）レースフリルミニスカート 11,990円／JILLby JILL STUART ルミネエスト新宿店メガネ 1,650円／SPINNS バッグ 46,200円／ディーゼル（DIESEL JAPAN）フラワーシアーソックス 1,320円／靴下屋（Tabio）ローファー 6,996円／フリークス ストア（フリークスストア渋谷）

Cordinate ジャストサイズなモノトーンでオトナな女をアピ 一見シンプルなあわせには、クセのあるアイテムで遊び心をプラス。 ワンショルブラウス 9,764円／NOT YOUR ROSE、バッグ 8,800円／mucuand ebony（ともにHANA SHOWROOM）パンツ 5,990円／ZARA（ザラ）メッシュシューズ 8,910円／RANDA ヘアリボン／スタイリスト私物

Cordinate ピュア感ただよう白あわせに透け素材で儚さ透け素材で儚さ100％ 糖度高めなアイテムの詰めあわせも、オール白ならやりすぎ印象を排除できる。 フラワーシアーシャツ 31,680円／DREAM SISTER JANE（ザ・ウォール ショールーム）レイヤードスカート 15,620円 ／NOT YOUR ROSE（HANA SHOWROOM） インナー／スタイリスト私物 撮影／藤原宏（Pygmy Company）、三つ葉ちひろ スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来（以上本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海