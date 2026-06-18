沼らせ力バツグン！クールなレディ感を演出できる「モノトーンコーデ」を攻略♡
気になるカレを振り向かせるためのコーデ術を知りたい...！そこで今回は、レディなこなれ感を演出できる「モノトーンコーデ」の着こなし術をご紹介します。クールなだけでなく、はかなげな印象も手に入るコーデ術を、チェックしてみて♡
清潔感の白＆洗練されたグレー＆ミステリアスの黒
可愛くてキャッチーなカラーは目を引くけど、品行方正なレディをめざすなら、モノトーンを味方につけるのが最適解なんです。クールで、それでいて儚げ。そんな一段上のレディ、憧れない？
Cordinate 強気なオール黒もコンパクトにまとめてこなれ感を
シンプルカラーのコーデも、小物使いで個性を投入！
Cordinate ジャストサイズなモノトーンでオトナな女をアピ
一見シンプルなあわせには、クセのあるアイテムで遊び心をプラス。
Cordinate ピュア感ただよう白あわせに透け素材で儚さ透け素材で儚さ100％
糖度高めなアイテムの詰めあわせも、オール白ならやりすぎ印象を排除できる。
撮影／藤原宏（Pygmy Company）、三つ葉ちひろ スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来（以上本誌専属）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海