荷物が多い日もこれ一つで解決。機能性抜群な【アウトドアプロダクツ】のリュックがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
変化するプリントで個性を演出。収納力に優れた【アウトドアプロダクツ】のリュックがAmazonで販売中！
充実した機能で定評のある【アウトドアプロダクツ】から、大容量40Lの2層式リュックが登場。熱可変や紫外線可変、オーロラプリントなど、カラーごとに異なる特殊な加工が施されている。PC収納や小物整理に便利なポケットを備え、通学や通勤、アウトドアまで幅広く活躍する高機能なアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
下部スペースには水に強い素材を採用している。水筒や折り畳み傘、靴やお弁当などを他の荷物と分けて収納できるため、汚れや濡れを気にせず持ち運べるのが大きな魅力だ。
→【アイテム詳細を見る】
上部メインルームにはパッド入りのPC収納スペースを完備。さらにペンやスマートフォンなどの小物を整理できるセパレートポケットもあり、バッグの中身をすっきりと整頓できる。
背面にはメインルームへ直接アクセスできるポケットを搭載。背負ったまま荷物の出し入れが可能で、移動中や急いでいる時でもスムーズに中身を取り出せる実用的な設計だ。
→【アイテム詳細を見る】
サイドベルトやハーネス部分にはリフレクターを装備。暗い場所や夜間でも光を反射するため、視認性が高まり、安全性に配慮した設計で安心して使用することができる。
変化するプリントで個性を演出。収納力に優れた【アウトドアプロダクツ】のリュックがAmazonで販売中！
充実した機能で定評のある【アウトドアプロダクツ】から、大容量40Lの2層式リュックが登場。熱可変や紫外線可変、オーロラプリントなど、カラーごとに異なる特殊な加工が施されている。PC収納や小物整理に便利なポケットを備え、通学や通勤、アウトドアまで幅広く活躍する高機能なアイテムだ。
→【アイテム詳細を見る】
下部スペースには水に強い素材を採用している。水筒や折り畳み傘、靴やお弁当などを他の荷物と分けて収納できるため、汚れや濡れを気にせず持ち運べるのが大きな魅力だ。
→【アイテム詳細を見る】
上部メインルームにはパッド入りのPC収納スペースを完備。さらにペンやスマートフォンなどの小物を整理できるセパレートポケットもあり、バッグの中身をすっきりと整頓できる。
背面にはメインルームへ直接アクセスできるポケットを搭載。背負ったまま荷物の出し入れが可能で、移動中や急いでいる時でもスムーズに中身を取り出せる実用的な設計だ。
→【アイテム詳細を見る】
サイドベルトやハーネス部分にはリフレクターを装備。暗い場所や夜間でも光を反射するため、視認性が高まり、安全性に配慮した設計で安心して使用することができる。