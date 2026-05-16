日常を軽やかに彩る相棒。機能美を追求した【ミレー】のデイパックが、あなたの毎日を快適に変えてAmazonで販売中！
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洗練されたデザインと驚きの収納力。女性の背中に寄り添う【ミレー】のデイパックが、日常のあらゆるシーンを支えAmazonで販売中！
日常使いに最適な18L容量のデイパック。女性の体型に合わせた設計で、快適な背負い心地を実現した。クリーンな見た目ながら、多彩なポケットを備えており、通勤から自然散策まで幅広く活躍する。耐久性と耐水性に優れた素材を採用し、天候を気にせず使える頼もしい相棒だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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女性の体型を考慮した背面長とショルダーハーネスのカーブが、身体に心地よくフィットする。長時間の使用でも疲れにくく、快適な背負い心地を維持できる設計だ。
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メインコンパートメントは大きく開き、荷物の出し入れが非常にスムーズ。内部には便利なスリーブやオーガナイザーを備え、小物の整理整頓も簡単にこなせる。
フロントやトップ、背面など、使い勝手を考慮した多彩なポケットを配置。背負ったままアクセスできる背面ポケットには、財布やパスポートを安全に収納可能だ。
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軽量かつ耐久性の高いリップストップナイロン素材を採用。優れた耐水性能を備えているため、急な雨でも中身を濡れから守り、安心して持ち歩くことができる。
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