プロ級の仕上がりを自宅で実現。美容師も愛用する【クレイツ】のカールアイロンがAmazonで販売中！
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ツヤめく弾むカールを誰でも簡単に。圧倒的支持を誇る【クレイツ】のカールアイロンがAmazonで販売中！
プロのスタイリストから高い支持を得る、人気No.1のカールアイロン。髪に優しくフィットするシリコンラバーと、熱伝導に優れたチタニウム加工により、ダメージを抑えながらツヤのある美しいカールを簡単に実現する。10段階の温度調節機能とスピーディーな立ち上がりで、毎日のスタイリングを快適にサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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パイプ表面に施された特殊加工により、髪滑りが良く耐久性も抜群。熱を均一に伝えながら、髪への負担を最小限に抑えて思い通りのスタイリングを叶える。
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弾性に優れたシリコンラバーを搭載しており、髪に優しくフィットする。適度なテンションをかけることで、誰でも簡単に弾力のある美しいカールを作れる。
熱効率の高いヒーターを2枚搭載し、スピーディーな立ち上がりを実現。スタイリング中の温度低下も抑えられるため、忙しい朝でも快適に使い続けられる。
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髪質やダメージ状態に合わせて、120℃から210℃まで10℃刻みで細かく温度調節が可能。自分に最適な温度で、理想のヘアスタイルを追求できる。
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