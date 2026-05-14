服の整理がこれ一台で完結。収納の悩みを解決する【JEJアステージ】のハンガーラック一体型チェストがAmazonで販売中！
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掛ける収納と引き出しをスマートに両立。空間を有効活用できる【JEJアステージ】の収納家具がAmazonで販売中！
掛ける収納とたたむ収納をひとまとめにできる、ハンガーラック一体型のチェスト。5段の引き出しを備え、衣類を効率よく整理整頓できる。幅83.5cmのワイド設計で、クローゼットや押し入れの整理にも最適。安心の日本製で、組み立てが簡単な点も魅力だ。日々の衣類管理を劇的に楽にする便利な収納アイテムである。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ハンガーラックと5段チェストが一体化しており、コートやシャツを掛けながら、インナーや小物を引き出しに収納できる。これ一台で衣類をまとめて管理可能だ。
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引き出しにはストッパーが付いており、勢いよく引き出しても外れる心配がない。小さなお子様がいる家庭でも安心して使用できる設計となっている。
移動に便利なキャスター付きで、クローゼットや押し入れからの出し入れがスムーズ。掃除の際や模様替えの際にも簡単に動かせるため非常に便利だ。
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日本の自社工場で生産された安心の日本製。出荷前には高水準の試験と検査をクリアした優良な商品だけが届けられるため、品質面でも信頼できる。
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