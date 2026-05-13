遠くへ行ってしまう彼女との最後の夏祭り。初々しさが残る2人の絆に「アオハル補給させていただきました」の声【作者に聞く】

遠くへ行ってしまう彼女との最後の夏祭り。初々しさが残る2人の絆に「アオハル補給させていただきました」の声【作者に聞く】