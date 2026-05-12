過酷な現場で差をつける！【ニューバランス】の快適性と安全性を両立した作業靴がAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
長時間作業も快適に！【ニューバランス】が贈るプロ仕様のプロテクティブスニーカーがAmazonで販売中！
JSAA規格適合のプロテクティブスニーカーだ。日本人向けに独自開発された足型に、ガラス繊維配合の樹脂製先芯を装備。踵カウンターとスタビライザーでしっかりホールドし、3M社製リフレクターで視認性も確保する。Ortholite社製インソールで快適な履き心地を提供し、安全性と快適性を両立した作業靴である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
JSAA規格A種に適合したプロテクティブスニーカーだ。足に優しいワイド設計のガラス繊維配合樹脂製先芯が、作業中の危険から足元をしっかりと守る。高い安全基準を満たした信頼の一足である。
→【アイテム詳細を見る】
日本人向けに独自開発された足型と、通気性の高いOrtholite社製インソールが快適な履き心地を実現する。先芯入りながらも高い屈曲性を保ち、長時間の作業でも足への負担を軽減する設計だ。
作業中の安定感を高めるため、踵部にはサポートパーツとスタビライザーを設置している。さらに、高い反射率を誇る3M社製リフレクターを装備し、暗所での視認性を向上させ、安全性を高める。
→【アイテム詳細を見る】
足裏には耐油性・耐摩耗性に優れた合成ゴム製のラバーソールを採用している。油の多い現場や過酷な環境下でも滑りにくく、耐久性も高いため、安心して作業に集中できる設計となっている。
長時間作業も快適に！【ニューバランス】が贈るプロ仕様のプロテクティブスニーカーがAmazonで販売中！
JSAA規格適合のプロテクティブスニーカーだ。日本人向けに独自開発された足型に、ガラス繊維配合の樹脂製先芯を装備。踵カウンターとスタビライザーでしっかりホールドし、3M社製リフレクターで視認性も確保する。Ortholite社製インソールで快適な履き心地を提供し、安全性と快適性を両立した作業靴である。
→【アイテム詳細を見る】
JSAA規格A種に適合したプロテクティブスニーカーだ。足に優しいワイド設計のガラス繊維配合樹脂製先芯が、作業中の危険から足元をしっかりと守る。高い安全基準を満たした信頼の一足である。
→【アイテム詳細を見る】
日本人向けに独自開発された足型と、通気性の高いOrtholite社製インソールが快適な履き心地を実現する。先芯入りながらも高い屈曲性を保ち、長時間の作業でも足への負担を軽減する設計だ。
作業中の安定感を高めるため、踵部にはサポートパーツとスタビライザーを設置している。さらに、高い反射率を誇る3M社製リフレクターを装備し、暗所での視認性を向上させ、安全性を高める。
→【アイテム詳細を見る】
足裏には耐油性・耐摩耗性に優れた合成ゴム製のラバーソールを採用している。油の多い現場や過酷な環境下でも滑りにくく、耐久性も高いため、安心して作業に集中できる設計となっている。