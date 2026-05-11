まとめ買い派必見！大容量冷凍と鮮度保持で食生活をサポートする【シャープ】の冷蔵庫がAmazonで販売中！
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食材の鮮度を長く保ちたいあなたへ！静音設計と清潔機能が充実した【シャープ】の冷蔵庫がAmazonで販売中！
シャープの310リットル冷蔵庫は、大容量125Lのメガフリーザーと4段収納でまとめ買いに最適だ。プラズマクラスターで庫内を除菌し、低温新線モードで鮮度をキープ。静音23dB設計で、新生活にもぴったりの一台が販売中だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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「メガフリーザー」と4段「引き出し式ボックス」で、大容量125リットルの冷凍室を整理収納できる。まとめ買いした食材も鮮度を保ちながら、おいしさをそのまま保存することが可能だ。
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プラズマクラスターイオンが庫内を除菌し、低温新線モードで食品の鮮度を長く守る。抗菌加工シャキット野菜室は高湿度シールド構造で野菜の乾燥を防ぎ、長持ちさせる。
女性の身長に合わせたローウエスト設計「出し入れラクラクイン」で、重いペットボトルもスムーズに出し入れできる。明るいLED照明は庫内を見やすく、食品の色を自然に映し出す。
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約23デシベルの静音設計で、リビング・ダイニングに置いても音が気にならない。節電にも貢献できる。ハンドルやチルドルームも抗菌仕様で清潔なアイテムだ。
食材の鮮度を長く保ちたいあなたへ！静音設計と清潔機能が充実した【シャープ】の冷蔵庫がAmazonで販売中！
シャープの310リットル冷蔵庫は、大容量125Lのメガフリーザーと4段収納でまとめ買いに最適だ。プラズマクラスターで庫内を除菌し、低温新線モードで鮮度をキープ。静音23dB設計で、新生活にもぴったりの一台が販売中だ。
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