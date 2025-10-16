人気スタイリストに聞いた「1番使えるスニーカー」どんな服にも合わせやすい選び方





動きまわる仕事ゆえに、スニーカーの稼働率も高いGISELeのスタイリストたちに、最近の足元事情を取材。変わらず好きな形、今したい合わせ方など、プロの視点が失敗しない選びのカギに。







（スタイリスト・樋口かほりさん）

大人に似合うカジュアルをモットーに、リアリティのあるアイテム選びの提案と肩の力を抜いて着られる、シンプルカジュアルなスタイリングは毎号多くの反響が。







服を選ばない「細身・シンプル・真っ白」

「このComme des Garçonsの白スニーカーはムダなデザインがなく、いい意味で本当に普通。ずっと飽きもこない毎年、毎シーズン履き続けている最も頼れる1足です」（スニーカーは樋口さん私物）







「ロゴもラインなどもない、究極にシンプルな白はありがたい存在。どんな服にも合わせやすい、ムーンスターの白スニーカーもおすすめです」（樋口さん） 白スニーカー 11,000円／ムーンスター（ムーンスター カスタマーセンター）







その理由は？ 人気スタイリストの愛用スニーカー

