ピザ職人も「止まらない感覚」「衝撃な美味しさ」と認めた...！この夏ドミノ・ピザで頼むべき4品とは。

2025年8月23日放送の情報バラエティー番組「ジョブチューン〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」（TBS系）の人気企画に、ドミノ・ピザが４度目の参戦。

従業員イチ押しの10品を、7人のピザ職人が合格・不合格でジャッジ。合格の札が4人以上で合格となります。

結果は、10品中9品が合格という大快挙。その中から「満場一致」で合格を獲得した4品を紹介します。

こだわりが詰まった個性派メニューがズラリ

・旨だれプルコギ（2580円〜）

甘辛い味付けの柔らかな牛カルビに、野菜をたっぷり使ったシャキシャキ食感のナムルを合わせた、食感の楽しいピザ。隠し味のりんごと洋梨の果汁、オリジナルマヨソースの酸味が、肉の美味しさと全体の旨みをグッと引き立てます。

「ピッツェリア・イル・タンブレッロ」の大坪善久氏は、"一体感の良さ"や"食べ進めていくほどに感じる味の軽さ"を評価。アクセントとして効いたもやしナムルの食感にも心を掴まれていました。

・ドミノシェイク まろやかピーチ（ホイップクリーム付き）（790円）

北海道産の牛乳、果肉が入ったピーチソース、香料不使用のオリジナルアイスを注文を受けてから混ぜ合わせる手作りシェイクは、濃厚な美味しさ。仕上げにホイップクリームと桃の果肉ソースをトッピングをしています。

「濃厚なんだけど清涼感というか爽やかな感じ」と話し始めたのは、「トラットリア ピッツェリア ラルテ」の井上勇氏。「重いピザを食べた後もスッときれいにしてくれて、また食べたいなと思わせるような素晴らしいシェイク」と、笑みを浮かべながら絶賛しました。

・ガーリック・マスター（生地変更：ミルフィーユ）（3020円〜）

粗挽きソーセージに燻しベーコン、主役となるスライスにんにく、黒胡椒をトッピングした、香り豊かでパンチの効いたピザ。カマンベールチーズソースとモッツァレラチーズを挟んだミルフィーユ生地（追加料金340円〜）に変更すると、旨みがアップします。

生地を絶賛した「エス クラッシコ」の小曽根美佐夫氏は、「まるでピザじゃなく焼きチーズを食べている食感」と表現。たっぷりの具材と黒胡椒のアクセントに、「止まらない感覚」とプロも唸らせる美味しさです。

・クリスピッツァバーガー ダブルチーズビーフ（790円〜）

ハンバーガーをイメージしたサクサク食感のピザは、トマトソース、モッツァレラチーズ、オーストラリア産牛肉100％のビーフパティ、チェダーチーズソースをトッピングし、ジューシー旨みとコクがたっぷり。焦がしたパルメザンミックスチーズの食感が最大のポイントです。

ピザの概念を覆すようなビジュアルに、箱を開けた瞬間多くの職人から驚きの声が......。

井上勇氏は「食べてみてサクッ、中がしっとり、すごく美味しい」、小曽根美佐夫氏は「お肉とチーズが中で溶けたまんまになっているっていうのがすごい衝撃な美味しさ」「クリスピー生地と中のお肉の相性がハンバーガーを超えてるんじゃないか」とコメント。食感の構成を称賛していました。

今回のジャッジでは、個性が光る食欲をそそるメニューが満場一致合格を掴む結果に。圧倒的なボリュームの中には、素材選びから調理方法まで、こだわりが凝縮しています。

ピザ職人が認めた美味しさを体験してみては。

（東京バーゲンマニア編集部）