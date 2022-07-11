¡Ú¤¤ó¤Ë·¯²òÀâ¡ÛÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é²þÁ±¤·¤Æ¡ª¡ÖÍ×Ãí°Õ¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¡×5Áª
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¤·¤Æ¿©»öÀ©¸Â¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Áé¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤ê¤·¤Æ·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾¯¤·²þÁ±¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¶¡¦¤¤ó¤Ë¤¯TV 2nd ¡ÚThe Muscle TV 2nd¡Û¡Ù¤«¤é¡ÈÍ×Ãí°Õ¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¡õ²þÁ±ºö¡É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤ó¤Ë·¯¤¬¸ì¤ë¡ÖÍ×Ãí°Õ¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¡×¤È¤Ï¡©
²èÁü¡§fizkes¡¿Shutterstock
¡ÈÍ×Ãí°Õ¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¡õ²þÁ±ºö¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤¤ó¤Ë·¯¡£¤¤ó¤Ë·¯¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¸µ¤ÎÂÎ½Å¤è¤ê¤âÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Ê¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
²þÁ±ÊýË¡¤â´Þ¤á¤Æ5¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ê1¡Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥óÃÖ¤´¹¤¨¥À¥¤¥¨¥Ã¥È
ºÇ½é¤Ë¤¤ó¤Ë·¯¤¬µó¤²¤¿¤Î¤¬¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤¿ÃÖ¤´¹¤¨¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¡¢3¿©¼è¤ë¿©»ö¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤«¤ÈÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤ó¤Ë·¯¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æüº¢¤«¤é¥«¥í¥êー¤òÀÝ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¤È¤Î¤³¤È¡£ÃÖ¤´¹¤¨¤Ë¤è¤êÄ¹»þ´Ö¸Ç·ÁÊª¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¶õÊ¢¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤½¤¦¡£¶õÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¿Æ°¤Ç¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â³¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æü¤Ë´Ö¿©¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ê2¡ËÅü¼ÁÀ©¸Â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È
Åü¼ÁÀ©¸Â¤Ï¤ä¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãº¿å²½Êª¤òÁ´¤Æ¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤½¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Äê¿©¤òÍê¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤´ÈÓ¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ê¤ÉÅü¼Á¤òÈ´¤¯¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¼ê·Ú¤À¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç±ÉÍÜÌÌ¤ËÊÐ¤ê¤¬½Ð¤Æ¶õÊ¢¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Åü¼Á¤ÏÂç¤¤¯Ã±½ãÅü¼Á¤ÈÊ£¹çÅü¼Á¤¬Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã±½ãÅü¼Á¤Ïº½Åü¤ä¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î²ÌÅü¤Ê¤É¤¬¡¢Ê£¹çÅü¼Á¤ÏÇòÊÆ¤ä¸¼ÊÆ¡¢¥ªー¥È¥ßー¥ë¤Ê¤É¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤¤ó¤Ë·¯¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ã±½ãÅü¼Á¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¹çÅü¼Á¤ò¿©¤Ù²á¤®¤Ê¤¤¹©É×¤âÉ¬Í×¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÇòÊÆ¤è¤ê¤â¸¼ÊÆ¤äÁ´Î³¹òÊª¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ë¤È¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ê3¡Ë16»þ´Ö¥×¥ÁÃÇ¿©¥À¥¤¥¨¥Ã¥È
ÃÇ¿©¤Ï¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤È¤·¤ÆÃ±½ã¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤ó¤Ë·¯¡£16»þ´ÖÃÇ¿©¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢»Ä¤ê8»þ´Ö¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¼êË¡¤ËÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£
±ÉÍÜÃÎ¼±¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï8»þ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¿©»öÆâÍÆ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ï±ÉÍÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥Ñ¥¹¥¿¤äÅâÍÈ¤²¤Ê¤É¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·16»þ´Ö¥×¥ÁÃÇ¿©¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢8»þ´Ö¤ÎÆâ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¿©»ö¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹´üÅª¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¶õÊ¢¤ÎÈ¿Æ°¤Ë¤è¤ë²á¿©¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉÔÄ´¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã»´ü½¸Ãæ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¡Ä
²èÁü¡§Prostock-studio¡¿Shutterstock
¡Ê4¡ËÃ»´ü½¸Ãæ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È
¿åÃå¤òÃå¤¿¤ê¡¢·ëº§¼°¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢Ä¾¶á¤ÇÂÎ·¿¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ã»´ü´Ö¤ÇÁé¤»¤è¤¦¤È¤·¤¬¤Á¡£
¤·¤«¤·－10kg¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢100kg¤«¤é90kg¤È¡¢70kg¤«¤é60kg¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤È¤¤ÎÁé¤»¤¿³ä¹ç¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤ÀÂÎ½Å¤À¤±¤ò¸«¤ÆÃ»´ü´Ö¤Ç²¿kg¤À¤±Áé¤»¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Áé¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÏ«ÎÏ¤òÃ»´ü´Ö¤Ë¶Å½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´ü´Ö¤ÇÁé¤»¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨Ã»´ü½¸Ãæ¤Ç¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤âÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÃé¹ð¤¹¤ë¤¤ó¤Ë·¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»éËÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿åÊ¬¤¬¸º¤Ã¤ÆÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤Î¤ß¤ò¸«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê5¡ËÎ®¹Ô¤ê¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È
¤¤ó¤Ë·¯¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Î®¹Ô¤ê¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£Î®¹Ô¤ê¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥èー¥°¥ë¥È¤À¤±¿©¤Ù¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ËÃ¼¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥á¥½¥Ã¥É¤Ê¤É¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤¤¤ï¤¯¿ÈÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ßÉáÊ×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¶ÚÆù¤ä»éËÃ¤¬È÷¤ï¤ê¡¢¥«¥í¥êー¤Ï¿©»ö¤ò¼è¤ê²á¤®¤¿¤éÁý¤¨¤Æ±¿Æ°¤·¤¿¤é¾ÃÈñ¤¹¤ë¸¶Íý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤¤ó¤Ë·¯¼«¿È¤â¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤ä¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä¹ÚÁÇ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï°¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¤¤ó¤Ë·¯¡£¤½¤³¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤ÇÁé¤»¤ë¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¶ËÃ¼¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢Æüº¢¤è¤êÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ä¿©»ö¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÂç»ö¤À¤È¸ì¤ë¤¤ó¤Ë·¯¡£¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÁé¤»¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÂ³¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¸ø¼°YouTube¡Ê¡Ø¥¶¡¦¤¤ó¤Ë¤¯TV ¡ÚThe Muscle TV¡Û¡Ù¡¿¡Ø¥¶¡¦¤¤ó¤Ë¤¯TV 2nd ¡ÚThe Muscle TV 2nd¡Û¡Ù¡Ë¤ÎÂ¾¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ê¡Ø¥¶¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡Ù¡Ë¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ÊÊ¸¡¿believeÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯
²èÁü¡§¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯
1978Ç¯9·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô½Ð¿È
NSC¡ÊµÈËÜ¤ª¾Ð¤¤ÍÜÀ®½ê¡Ë22´üÀ¸¤È¤·¤Æ2000Ç¯¥Ç¥Ó¥åー¡£
2001Ç¯¡¢µÈËÜ¿·´î·àÆþÃÄ¡£
2003Ç¯¡¢ABC¤ª¾Ð¤¤¿·¿Í¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡£
2003Ç¯¡¢TBS¶ÚÆùÈÖÉÕ¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥óNo.1·èÄêÀï·ÝÇ½¿Í¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥È¥ë¤Ë¤ÆNo.1¤ò³ÍÆÀ¡£
2005Ç¯～2006Ç¯¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤ÆÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÂç²ñ4Ï¢ÇÆÃ£À®¡£
2006Ç¯¡¢R-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2006·è¾¡¿Ê½Ð¡ÊÂè8°Ì¡Ë
2006Ç¯10·î¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¤Î¶ÚÆùÎ±³Ø¡£
2007Ç¯2·î¡¢¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤Ë¤ÆÁ´ÊÔ±Ñ¸ì¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖMuscle Comedy¡×³«ºÅ¡£
2007Ç¯8·î¡¢´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¡¢¼ç±é¡¢±Ç²è¡ÖCaptain Hero¡×À½ºî¡¢¾å±Ç¡£
2009Ç¯¡¢¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¥«¥ì¥Ã¥¸Æþ³Ø¡£
2011Ç¯£±·î¡¢¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ê±¿Æ°À¸Íý³ØÉô¡ËÂ´¶È¡£
2012Ç¯¡¢TBS¥ªー¥ë¥¹¥¿ー´¶¼Õº×¡¢ÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥óÍ¥¾¡¡£
2015Ç¯5·î¡¢Âè23²óÅìµþ¥ªー¥×¥ó¥Ü¥Ç¥£ー¥Ó¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ75¥¥íµé¡¢½àÍ¥¾¡¡£
2015Ç¯9·î¡¢ÆüÊÆ¿ÆÁ±¥°¥¢¥à¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÂç²ñ75¥¥íµé¡¢Âè3°Ì¡£
2016Ç¯5·î¡¢Âè24²óÅìµþ¥ªー¥×¥ó¥Ü¥Ç¥£ー¥Ó¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ75¥¥íµé¡¢½àÍ¥¾¡¡£
2017Ç¯2·î¡¢NetflixÀ½ºî¡¢¥·¥ë¥Ù¥¹¥¿ー¡¦¥¹¥¿¥íー¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Óー¥¹¥È¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤Ë¡Ø¤¤ó¤Ë¤¯»ø¡Ù¤ÇÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥åー¡£
2018Ç¯6·î¡¢Hollywood¤Ë¤ÆÁ´ÊÔ±Ñ¸ì¤Ç¤Î¡ÖMuscle Comedy 4¡×¤ò³«ºÅ¡£
¡Ê¢¨1¡Ë
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û ¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯.com
¡ÚInstagram¡Û ¡÷nakayama_kinnikun
¡ÚTwitter¡Û @kinnikun0917
¡ÚYouTube¡Û ¥¶¡¦¤¤ó¤Ë¤¯TV ¡ÚThe Muscle TV¡Û¡¿¥¶¡¦¤¤ó¤Ë¤¯TV 2nd ¡ÚThe Muscle TV 2nd¡Û
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Û ¥¶¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹
¡Ú²èÁü¡¦»²¹Í¡Û
¢¨ ¥¶¡¦¤¤ó¤Ë¤¯TV 2nd ¡ÚThe Muscle TV 2nd¡Û¡¿YouTube
¢¨1 ¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯.com
¢¨Dean Drobot,fizkes,Prostock-studio¡¿Shutterstock