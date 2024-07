気付けば夏も中盤戦。学生など既に夏休みを満喫している方もいると思うが、これからお盆に向けて今から予定を立てるという人も多いはず。

そこで、本稿ではこの夏に開催されるリアルイベントをまとめて紹介。既に開催中のものから今後開催予定のものまで複数ピックアップしているので、「せっかくの夏だしどこかへ遊びに行きたい!」と考えている方は参考にしていただきたい。

例年の如く今年も記録的な猛暑日が続いているため、クーラーがキンキンに効いた部屋でゆっくりゲーム三昧、というのも悪くないが、今年は「ポケットモンスター(ポケモン)」、「ドラゴンクエスト(ドラクエ)」、「スプラトゥーン」、「モンスターハンター(モンハン)」など、ゲームファンにとっても楽しめそうなイベントも多い。会場では限定グッズやオリジナルメニューが販売されたりとイベントならではの注目ポイントがたくさんあるので、ぜひチェックしてみてほしい。

モンスターハンター20周年-大狩猟展-

開催期間:7月19日~9月8日

開催場所:森アーツセンターギャラリー

開催時間:10時~21時(最終入場20時)

チケット料金:13歳未満 1,800円~/大人 3,700円~

「モンスターハンター20周年-大狩猟展-」は、カプコンのハンティングアクションゲーム「モンスターハンター(モンハン)」シリーズ20周年を記念して開催されるこの夏限定の展覧会。「アニバーサリーシアター」や「武器プロジェクション」、「防具インタラクティブ」、「モンスター図鑑AR体験」といった、20年分の膨大な資料やデータを基にした体験型展示が楽しめる。

また、会場では「大狩猟展」公式図録、「大狩猟展」オリジナルTシャツといった記念グッズが購入できるほか、会場と同フロアにある「THE SUN & THE MOON(Cafe)」ではコラボカフェが開催され、モンスターをイメージした特別メニューなどが提供される。

イカしたやつらと夏を遊びつくそう! ららぽーと・ラゾーナのイカした夏休み

開催期間:7月22日~8月18日

開催場所:全国の「ららぽーと」19施設、「ラゾーナ川崎プラザ」

三井不動産商業マネジメントとNintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」のコラボイベント「イカしたやつらと夏を遊びつくそう! ららぽーと・ラゾーナのイカした夏休み」が7月22日より開催中。全国の「ららぽーと」19施設や「ラゾーナ川崎プラザ」にて「スプラトゥーン」をモチーフにした縁日やスタンプラリーが実施される。

縁日では「イカ型うちわ」や「オリジナルステッカー」がプレゼントされるほか、スタンプラリーではオリジナルのポストカードをゲットできる。また、買い物5,000円以上で三井ショッピングパークポイントが貯まるキャンペーンやフォトスポット、グリーティングのほか、ここでしか手に入らないグッズが販売されるPOP UP STOREなども開催される。

【スプラトゥーン縁日】

イカ型うちわ

オリジナルステッカー

オリジナルリストバンド(小学生以下のお子さまで、みついショッピングパーク キッズクラブ会員に入会するとプレゼント)

【イカすスタンプラリー】

オリジナルクリアファイル(完成させたポストカードを各施設のゲーム取扱店舗に持参し、「スプラトゥーン3」関連ゲームソフトなどを購入する際に提示するとプレゼント)

あつまれ どうぶつの森 × 仙台うみの杜水族館 海の生きもの ふれあい展

【プレゼントキャンペーン】

開催期間:7月13日~9月1日

開催場所:仙台うみの杜水族館

チケット料金:幼児 900円/小学生 1,400円/中高生 1,900円/大人 2,600円

仙台うみの杜水族館と任天堂のゲーム「あつまれ どうぶつの森」がコラボしたリアルイベントが7月13日より開催中。本イベントでは60種類以上のサカナや海の幸が展示されるほか、「あつまれ どうぶつの森」に登場する生きものを探す企画「生きものさがし」や「ホタテさがし」などが実施される。

また、会場内では海の幸の実食体験やPOP UP SHOPが開催されるほか、ゲーム内に登場するカフェ「喫茶ハトの巣」のマークが描かれたスリーブつきのカップでドリンクが販売されるなど、「あつまれ どうぶつの森」の世界観を楽しめる内容となる。

60種以上のサカナや海の幸を展示

オリジナルの解説パネルも設置される

ホタテさがし

参加者にはラコスケのオリジナルステッカーがプレゼントされる

館内のフードコートや軽飲食店では「喫茶ハトの巣」のマークが描かれたスリーブつきのカップで各種ドリンクが販売される

クッキー 864円

Tシャツ 3,300円

ドラゴンクエストカーニバル in 横浜・みなとみらい

開催期間:7月20日~8月18日

開催場所:横浜ランドマークタワー/MARKS IS みなとみらい

「ドラゴンクエストカーニバル in 横浜・みなとみらい」は、横浜ランドマークタワーとMARK IS みなとみらいがスクウェア・エニックス協力のもと実施するコラボイベント。RPG「ドラゴンクエスト」シリーズの魅力を味わえる、誰でも参加可能なイベントとなっている。

会場ではオリジナルステッカーが手に入るスタンプラリーをはじめ、イベントオリジナルグッズが購入できるPOP UPストア、フォトスポットやコラボカフェ、スライムの色塗り体験イベントが登場。また、HD-2D版「ドラゴンクエストIII」の発売決定を記念した特別展示なども実施される。

「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」特別展示。 場所:横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」

ランドマークプラザ 1階 サカタのタネ ガーデンスクエア

MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

モンスターをモチーフにしたメニューが楽しめる「カフェ・ベホイミ」。 場所:ランドマークプラザ5階「Cafe Fan Base」

イベントオリジナルメニュー

大観覧車「コスモクロック21」に巨大なスライムとゴールデンスライムが出現

「ドラゴンクエスト ポップアップストア」が期間限定オープン。 場所:ランドマークプラザ 1階 フェスティバルスクエア

「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」 ポケモン課外授業 in 志摩スペイン村

開催期間:6月29日~9月23日

開催場所:志摩スペイン村

チケット料金:大人 5,650円/中高生 4,550円/小人 3,750円

「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」と志摩スペイン村によるコラボイベントが開催中。志摩スペイン村の園内風景を活かしたフォトスポットの設置や周遊型ラリーなど、本イベントならではの体験を楽しめる。

また、園内の飲食店ではパルデア地方のポケモンたちをイメージしたパエジャやチュロスなどのスペイン料理を使ったメニュー、暑いこの時期に嬉しいひんやりドリンクなどを販売。オリジナルメニューを注文すると特製ステッカーが貰える。

レストラン「エル パティオ」 コライドンの“アクセルブレイク”セット / ミライドンの“イナズマドライブ”セット 各2,900円

チュロスのお店「チュレリア」 パモとピカチュウのパチパチチュロサンダー / ミニーブのオリーブチュロサンデー 各1,300円

カフェ「ミ カサ」 ニャオハの“このは”抹茶ミルク / ホゲータの“ひのこ”いちごラッシー / クワッスの“みずでっぽう”ラムネソーダ 各1,000円、ポケモンだいすきピクニックサンドイッチ 800円

オリジナルメニューを注文した人には特製ステッカー(全8種類からランダム)が配布される

ポケモンセンターフェスティバル 2024 SUMMER

開催期間:8月1日~9月8日

開催場所:全国のポケモンセンター、対象のポケモンセンター出張所

期間中、ポケモンセンターは店内の飾りつけをはじめとたフェスティバル仕様となる。また、店頭でスタッフに声をかけることで、フェスティバル気分を味わえる「ピカチュウはちまき」が貰える。

さらに、全国のポケモンセンター・一部のポケモンセンター出張所では、自分の好きなパーツを選んで作る「ポケモンセンターぷちてるワークショップ」、「ポケモンカードゲーム教室」などのポケモンカードゲームイベントのほか、小さな子供も楽しめる「キッズカーニバル」といった各種コンテンツも開催される。

イベントは店舗ごとに開催日程などが異なるので、各店の「スタッフボイス」を確認してほしい。

全国のポケモンセンターでスタッフに声をかける「ピカチュウはちまき」が貰える

各店ではキッズイベントが開催

イベントの1つ「ポケモンセンター ぷちてるワークショップ」ではオリジナルのキーホルダーが作れる

期間中、小学生以下の子供には「ポケセンフェスおたのしみノート」がプレゼントされる。プレゼント期間は8月1日~9月8日まで

「ちいかわアドベンチャー」in お台場冒険王2024

開催期間:7月20日~8月25日

開催時間:10時~18時(最終入場:17時30分)

開催場所:フジテレビ本社屋

チケット料金:一般 2,800円/小中学生 1,800円

フジテレビの夏の大型イベント「お台場冒険王2024」にアニメ「ちいかわ」の世界観を体験できるエリア“ちいかわアドベンチャー”が登場。カーリングゲームや迷路などのミニゲームを楽しめるスポットからフォトスポットまで、「ちいかわ」好き必見のコンテンツが多数用意される。

また、“ちいかわアドベンチャー”に入ると、⼊場者限定特典のノベルティの配布も。さらに、無料エリアのフジテレビ本社7階の「フジさんテラス」には、冒険王限定ショップ「ちいかわお台場商店」がオープンしており、“ちいかわアドベンチャー”の海賊になったちいかわたちのマスコットやお菓子などを購入できる。

エリアイメージ

ちいかわ迷路

「ドリームトミカ SP ちいかわ」の実物大フォトスポット。乗って写真を撮ることができる

巨大なホットケーキの上でカーリング。「あのこ」の姿も

無料エリアのフジテレビ本社屋7階「フジさんテラス」では「ちいかわお台場商店」がオープン。3,000円以上の買い物でクリアカード5種がランダムで1枚貰える

ONE PIECE DAY’24

開催期間:8月10・11日

開催場所:幕張メッセ

展示エリア入場チケット:1,980円

SPECIAL LIVE チケット:SS席 16,500円/一般 8,800円

1997年7月22日に連載が開始した「ONE PIECE」。連載開始日を記念した「ONE PIECEの日」を祝う毎年恒例の大型イベント「ONE PIECE DAY」が今年も開催される。3回目となる今年は「展示エリア」と、新設の「LIVEエリア」で行なわれる「ONE PIECE DAY‘24 SPECIAL LIVE」が2日間に渡って同時開催される。

展示エリアでは会場限定のTシャツや、先行販売の「ONE PIECE CARD GAME

プレミアムカードコレクション-ONE PIECE DAY'24-」などを取り扱う物販コーナーが展開。LIVEには大槻マキさん、きただにひろしさん、Adoさんなど豪華アーティストが出演予定となっている。

展示エリア来場者限定特典「ONE PIECE DAYʼ24 モンキー・D・ルフィ」

LIVEエリア来場者限定特典「ONE PIECE DAYʼ24 SPECIAL LIVE Day1」※8月10日配布

LIVEエリア来場者限定特典「ONE PIECE DAYʼ24 SPECIAL LIVE Day2」※8月11日配布

「ONE PIECE DAY ʼ24 会場限定UT Dr.ベガパンク」 価格:1,980円

刀剣乱舞で学ぶ 日本刀と未来展 -刀剣男士のひみつ-

開催期間:7月10日~10月14日

開催場所:日本科学未来館 1階 企画展示ゾーン

料金:大人 2,400円/18歳以下(小学生以上) 1,600円/未就学児 500円

本展は、ゲーム、ミュージカル、舞台、アニメなどを展開するメディアミックス作品「刀剣乱舞」の仲間たちとともに、日本刀を通して日本が現代に紡いできた技術や文化を「科学」と「エンターテインメント」で楽しみながら学び、未来へつないでいくことをコンセプトにした展覧会。「刀剣乱舞」としては初となる科学館をフィールドにした企画となっている。

5つのエリアにわかれた会場では日本刀ができるまでを学んだり、本物の日本刀を観察したり、剣術を体験したりと、エリアごとでさまざまなメニューが用意される。さらに、源義経の守り刀だったと伝承される名刀「今剣(いまのつるぎ)」の想像作刀が本展で初お披露目されるなど、作品のファンのみならずとも楽しめる見所たっぷりな内容となっている。

第1の間「日本刀ってなに?」(イメージ)

第2の間「日本刀ができるまで」(イメージ)

第3の間「日本刀を観察」(イメージ)

第4の間「日本刀を体感」(イメージ)

作刀プロジェクト「今剣」

最後の間「日本刀と未来」(イメージ)

アイカツ! 10th STORY ~未来へのSTARWAY~ in 浅草花やしき

開催期間:7月10日~8月25日

営業時間:10時~18時

開催場所:浅草花やしき

チケット料金:大人 2,000円/小人 1,400円/シニア 1,400円

浅草花やしきと「アイカツ! 10th STORY ~未来へのSTARWAY~」のコラボレーションイベントが7月10日より開催中。期間中は園内を周遊しながら楽しめるスタンプラリーや、オリジナルグッズ・メニューの販売などが実施される。

そのほか、ハズレなしで景品が当たるガラポンや、今回のイベントのために新規収録された星宮いちごによるオリジナル園内アナウンス、オリジナルA4ミニポスターが当たるキャンペーンなど、「アイカツ!」尽くしな施策を楽しめる。

スペシャルチケット

スタンプラリー

オリジナルグッズ一覧

ガラポン

自分の名前を入れたオリジナルのステッカーが作れる

オリジナルフード

「オリジナルA4ミニポスター(全2種)」が手に入る連動キャンペーン

夏の東京ディズニーリゾート

開催期間:7月2日~9月18日

開催場所:東京ディズニーランド/東京ディズニーシー

東京ディズニーリゾートで毎年恒例の「夏のプログラム」が今年も登場。東京ディズニーランドのトゥーンタウンや東京ディズニーシーの「アクアトピア」など、パーク内の各地で、水に濡れて夏の暑さを吹き飛ばせる「びしょ濡れプログラム」が実施される。

また、ディズニー映画「ベイマックス」に登場するケア・ロボットのベイマックスが散水するプログラム「ベイマックスのミッション・クールダウン」では東京ディズニーランドにて特別なフロートが登場。これでもかというくらいの散水が行なわれ、想像以上のびしょ濡れを楽しむことができる。

「びしょ濡れプログラム」以外にも、夏限定のグッズやオリジナルメニューも充実。チップ&デールが可愛いスーベニア付きメニュー「SuiSui Summmer」なども注目したいポイントの1つだ。

散水するプログラム「ベイマックスのミッション・クールダウン」

東京ディズニーランドのトゥーンタウン

シェイブアイス 価格:800円

スーベニア付きメニュー「SuiSui Summmer」 チーズケーキ 550円 スーベニアプレート付き +550円

グミキャンディー ミニスナックケース付き 1,200円

NO LIMIT! サマー 2024

開催期間:7月3日~9月1日

開催場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

USJの夏と言えばイベント「NO LIMIT! サマー」。今年は4年ぶりに復活するウォーター・パレードが「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」となって新たに登場し、巨大な「ギャラドス」をはじめとするみずタイプのポケモンたちや、マリオとその仲間たちが夏のパレードを盛り上げてくれる。

また、スプリンクラー、ウォーターキャノンなど多種多様なウォーター・エフェクトや、エンターテイナーたちの浮き輪、パラソル、フラフープなどを使ったパフォーマンスも魅力の1つ。夏らしいカラフルな装いのパークの人気者たち、水鉄砲やバケツまで使った豪快な水かけなど、夏ならではの演出により、参加ゲストが全員びしょ濡れになる、超爽快な体験が楽しめる。

この時期ならではの特別なグッズやメニューなども多数用意されるので、お祭り感満載の夏イベントをぜひ体験していただきたい。

ギャラドスのぐるぐる! スムージー ~ソーダ&パイン~ 950円

左:ミニオン・シェイブアイス ~パイン~ 900円、右:ブルーハワイ・フラッペ いつも一緒! ボブのカップ&ティムのスプーン付き 1,150円

