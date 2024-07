【「逃走中」 CREATED IN FORTNITE】7月29日15時 公開予定利用料金:無料

Fuji Culture XとAlcheは共同で、Epic Gamesが提供する「フォートナイト」において、逃走アクションゲーム「『逃走中』 CREATED IN FORTNITE」を7月29日15時より公開する。利用料金は無料。

「逃走中」は、逃走者がハンターから逃げた時間に応じて賞金を獲得できる、フジテレビのエンターテインメント番組。2004年より放送されており今年で20周年を迎えた。

今回公開される「『逃走中』 CREATED IN FORTNITE」では、TV番組さながらの逃走劇をゲーム内で体験することができる。舞台はお台場のフジテレビとショッピングモールを含む広大なエリアだ。また「お台場冒険王2024」のサテライト企画として、お台場内の一部が冒険王の装飾で制作されている。

なお、本ゲームは昨年登場した、「フォートナイト」の新たなクリエイティブモード(Creative2.0)及び、”Unreal Editor for Fortnite”(UEFN)で開発された。

「『逃走中』 CREATED IN FORTNITE」概要

ゲームジャンル:逃走アクションゲーム

プラットフォーム:「FORTNITE」

対応プラットフォーム:プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xboxシリーズ/Nintendo Switch、PC/クラウドベースのゲーム配信サービス

利用料金:無料

公開予定 7月29日(月)15時

島コード 4090-6935-8150

ゲーム内容

プレーヤーは、ランナー役とハンター役にわかれ、それぞれ任務達成を目指しゲームをプレイする。

ハンター役

プレーヤーハンターは制限時間内にすべてのランナーを確保することでゲーム内の賞金を手にすることができる。アイテムを駆使し、他のプレーヤーハンターと協力して、全員確保の任務達成を目指そう。

ランナー役

プレーヤーランナーは制限時間まで逃げ切ることで、賞金を獲得することができる。逃走に役立つアイテムを使うことも可能だ。またゲーム中は様々なミッションが発動。ミッションをクリアすることで、逃走エリアの収縮やハンター放出などのペナルティを阻止できる。ハンターに捕まってしまっても、自力で牢獄から復活することも可能。

※「『逃走中』 CREATED IN FORTNITE」は、Epic Games, Inc. によってスポンサー、承認、または管理されているものではありません。独立して制作されたフォートナイトクリエイティブのコンテンツです。

(C) 2024 Epic Games, Inc.

(C) フジテレビジョン