道ばたで黒猫がカラスに襲われているところに出くわしたみつは。震えて動けなくなっている黒猫は、カラスにやられ放題だ。みつははカバンを武器にカラスを追い払い、黒猫を抱え上げたら、あらビックリ！なんとその猫はしゃべる猫だった…!?ひょんなことから出合ったみつはと黒猫。2人はタッグを組んで、町で起こった怪事件を解くことになる。【漫画】本作を読む子猫が震えている…!!「あの男の無実を証明してもらいたい！」、それ