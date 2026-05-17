桜の季節に届けたい、少し不気味な体験談である【漫画】本編を読む現役の郵便局員である送達ねこ(@jinjanosandou)さんのもとに集まった、同僚たちが体験した不思議な話や怖い話を漫画化したのが『郵便屋が集めた奇談』である。町の隅々まで配達する郵便局員は、どんなに怖い体験をしても、配達物がある限りその場所を回避することはできない。桜_P02桜_P03桜_P04今回紹介するエピソード「桜」は、「幽霊などは錯覚だ」と霊の存在を