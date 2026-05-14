【漫画】この漫画をはじめから読む現実世界で誰からも愛されていないことに気づいてしまったサラリーマンや、大人になって再会した初恋の男子が衝撃の姿になっていた話など、幅広い作品をSNSにアップしている國里さん。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『國里さん傑作選』をお届けします。→『國里さん傑作選』を最初から読む初恋男子がNo. 1〇〇になっていた話_P025初恋男子がNo. 1〇〇になっていた話_P026
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 磐越道バス事故 車内でLINE…生徒「大切な人に連絡を」 “事故5回”も…逮捕の運転手「直近の事故歴ない」
- 2. 女子部員と性行為も 教員6人処分
- 3. ピジョン、ベビーカー生産終了へ
- 4. 強殺容疑は自称・相模原の高校生
- 5. 「可愛くて興奮」女児にキスか
- 6. 「全裸ピラミッド」女性語る当時
- 7. 勝訴のハンターの銃廃棄「適正」
- 8. 元木氏 激痩せ疑惑の真相を語る
- 9. 強殺容疑で逮捕は相模原の高校生
- 10. キラリ 坂本花織氏の耳に注目
- 1. 磐越道バス事故 車内でLINE…生徒「大切な人に連絡を」 “事故5回”も…逮捕の運転手「直近の事故歴ない」
- 2. 女子部員と性行為も 教員6人処分
- 3. ピジョン、ベビーカー生産終了へ
- 4. 強殺容疑は自称・相模原の高校生
- 5. 「可愛くて興奮」女児にキスか
- 6. 「全裸ピラミッド」女性語る当時
- 7. 勝訴のハンターの銃廃棄「適正」
- 8. 強殺容疑で逮捕は相模原の高校生
- 9. 松屋も「BeReal」で社内情報流出
- 10. 資料に「デブ、ブタ」茨城県警
- 1. 小野田大臣の答弁に委員長が失笑
- 2. 東京都の「無痛分娩」助成に遅れ
- 3. 洋服は血だらけ…明かした新事実
- 4. USJじゃなくなる 発表に悲痛の声
- 5. 母の遺品整理「メモ」を読み後悔
- 6. 日本初アウトレット 誰も来ない
- 7. 「ナフサは足りている」認識示す
- 8. 製氷機の氷が遅い…まさかの原因
- 9. 3.11死去の祖母の手紙 いま届く
- 10. 犬が歯石除去で急死 飼い主勝訴
- 1. トランプ氏 正恩氏よりも格下か
- 2. 離婚本心じゃない 濃厚再会キス
- 3. 資生堂 台湾の新竹工場を閉鎖
- 4. プーチン大統領の秋田犬死ぬ
- 5. トランプ氏 習氏との会談で強調
- 6. 台湾問題 トランプ氏をけん制
- 7. 豪の91階建てトランプタワー頓挫
- 8. 3Dプリンターメーカーからの圧力で削除されたはずの独自ツールが非営利団体によって再公開される
- 9. ゼレンスキー氏の元最側近を拘束
- 10. トランプ・モバイルついに出荷へ
- 1. 一日大さじ2杯弱 老化予防する油
- 2. 白黒ポテチ「販売の事実ない」
- 3. 高市首相「研究費の倍増目指す」
- 4. 新NISA 「3つの投資戦略」
- 5. 富士通の企業秘密不正持ち出しか
- 6. カルビー「ポテチ」など値上げへ
- 7. 日清製粉 商品数の縮小を検討
- 8. カルビーのポテチ 白と黒に変更
- 9. ホンダ、最終赤字4239億円
- 10. 西シ銀頭取がBeReal騒動を謝罪
- 1. Netflix さらに広告を強化へ
- 2. 楽天三木谷氏 値上げを否定せず
- 3. 無印良品の「電子レンジでも使えるごはん鍋」が不器用な自分にぴったりだった
- 4. 365日毎日ポケットに忍ばせたい。1100ルーメン懐中電灯をちょっとした不便を解消する道具へ
- 5. トイレに泥棒対策のハイテク機器
- 6. Galaxy S10以外の機種でもBixbyボタンに別アプリの割り当てが可能に
- 7. 【速報】広島大学病院「紫外線Care222は新型コロナウイルスの不活化に有効」世界に先駆けて発表 ウシオ電機の製品で実証
- 8. NTTドコモの5Gミリ波対応ハイエンドスマホ「Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B」を写真で紹介！Galaxy史上最高スペックを誇る高性能モデル【レポート】
- 9. シリーズ累計24万部突破、人気飲食チェーン公式ガイドブック！『𠮷野家 FAN BOOK』新発売
- 10. ビデオカメラの排熱技術が“着るクーラー”に、「REON POCKET」のこれまでと今後の展開
- 11. どれもマジカル。タイメックスの『ハリー・ポッター』コラボ腕時計
- 12. ファミマの入店音がナゾの流行
- 13. スポンサーサイトに載る悪質業者
- 14. 【光り輝く恒星のごとく！Android 2.2搭載auスマートフォン「SIRIUSα IS06」特集】
- 15. みずほ銀行とドコモがARアプリ
- 16. 最大で7インチタブレットまで対応するクリップ式のフレキシブルアームスタンド
- 17. プジョーのCM の大半を占めるPOVカットにBlackmagic Micro Cinema Cameraを使用
- 18. パイオニア、Ultra HD Blu-ray再生に対応したポータブルBD/DVD/CDライター「BDR-XD06J-UHD」を発売
- 19. ファーウェイ・ジャパン、SIMフリースマホ「HUAWEI nova」にau VoLTEへの対応を含むソフトウェア更新を3月16日16時以降より順次提供開始
- 20. 約2万円でガラスボディーやオクタコアCPU、3GB RAMなどを搭載したファーウェイのSIMフリースマホ「HUAWEI nova lite」の操作性を動画やベンチマークで紹介【レビュー】
- 1. 坂本花織 夫に6文字で釘刺される
- 2. 三笘W杯メンバー入り「不確か」
- 3. 森保Jの全試合 NHKが生中継へ
- 4. 前田大然 プレミア移籍が濃厚か
- 5. W杯パワーランキング 日本の順位
- 6. 元照ノ富士 険しい「再建の道」
- 7. 坂本花織氏、一般男性と結婚
- 8. 三笘負傷 日本代表に与える影響
- 9. 大谷 二刀流の体への負担に言及
- 10. 三笘薫 今季の残り試合は欠場へ
- 1. 元木氏 激痩せ疑惑の真相を語る
- 2. 高橋追い詰めた「余計なひと言」
- 3. サバンナ高橋の写真掲載取り下げ
- 4. スタジオジブリ 社長交代を発表
- 5. 大野智の相手 文春に語ったこと
- 6. ヒカル タモリ騒動で凄さ痛感
- 7. 仲間由紀恵出てた？戸惑う声
- 8. 浅草・東洋館 制度変更で客激減
- 9. 日テレ児童婚特集「キモすぎ」
- 10. 哲夫、粗品との「バトル」を回顧
- 1. キラリ 坂本花織氏の耳に注目
- 2. 1枚でコーデできる優秀サロペ
- 3. 「もっちゅりん」トレンド1位に
- 4. 「上半身裸CM」で肉体美あらわ
- 5. 父の血を…中川翔子が抱いた焦り
- 6. 【明日の運勢】5月15日の運勢はどうなる？ 血液型別にチェック！
- 7. ひとくちで非日常 新作スイーツ
- 8. 労働収入は月6万円 シンママ苦労
- 9. マチアプで嫌な思い出 女性1位は
- 10. 美しすぎる純白！成城石井より「ココナッツジャム」が数量限定で登場
- 11. “名門私立小”出身者が抱える闇。小学校受験を巡って繰り広げられる、ママ友同士の攻防戦
- 12. 「今夜は夫を無視しよう」結婚生活の理想と現実。イライラする妻に対して、温和な夫は…
- 13. 急な腹痛で大ピンチ！トイレに駆け込みたいのに大渋滞なんて…【私と友人が出会った怖い人 Vol.26】
- 14. 優しい男ほど注意!? 隠れモラハラ男を見極める方法とは
- 15. 「日本終わったな!」電車で怒号
- 16. ここに風が欲しいんだ。それが叶う大風量サーキュレーター
- 17. 圧倒的な筋肉と笑顔が眩しい……!! 『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4参加・安齊勇馬の魅力【推しメン図鑑vol1.】
- 18. 夫の無視にビクビク 共感の声も
- 19. 超時短 ブロッコリー健康レシピ
- 20. 【修羅場】友だちが彼氏と大喧嘩したらしい...その原因は彼女の【まさかの行動】にあって！？