2026年3月28日、JR高輪ゲートウェイ駅に直結する複合都市「TAKANAWA GATEWAY CITY」(東京都港区高輪)に、これまでにないタイプのミュージアムが誕生した。その名も「MoN Takanawa: The Museum of Narratives(モン タカナワ：ザ ミュージアム オブ ナラティブズ)」(以下、MoN Takanawa)。ここは単に貴重な作品を鑑賞するだけの場所ではない。一歩足を踏み入れれば、巨大なLEDシアター、屋上の足湯、日本が世界に誇るマンガやアート