この漫画の舞台は、東京某所に位置する私立大学。いたって普通の大学なのだが、1点だけほかとは一線を画す特色があった！「ヒーローサークルに入りませんか？」「アイドルサークル、よろしくね」の声が春のキャンパス内に響き渡る。「ヴィランサークル」や「ケモノサークル」「お嬢様サークル」「縄文人サークル」など、聞き慣れないサークル名が飛び交っている。この大学にはちょっと風変わりな異色のサークルが多数そろっている