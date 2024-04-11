長年連れ添った彼氏が、全然結婚について話題にしてくれないなら、女性としては不安を覚えるもの。そこで今回は、そんな結婚の話題をしない「理由」について紹介します。口にしないだけで結婚について具体的なイメージを持っている責任感の強い男性だと、結婚について具体的なイメージを持っているのに口にしないことがあります。と言うのも、自分が言ったことや約束したことをきちんと果たしたいという気持ちが強いあまり、迂闊な