おしゃれで高見えするアイテムが人気のプチプラショップ、「3COINS」。福袋の価格もお手頃で、1つ330円で買える福袋が多数並んでいました。今回は、2023年元旦にゲットした3COINSの「330円福袋」4種の中身をレビューします！どんなアイテムが入っているのかは、開けてからのお楽しみです。整理券なしで買えた3COINSの2023年福袋は、情報解禁された後もSNSで話題になっていました。事前予約はなく、当日販売のみというだけあって、