旅の質を劇的に変える次世代の相棒。信頼の【ビクトリノックス】スーツケースが快適な移動を約束しAmazonで販売中！
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環境配慮と圧倒的な機能美を両立。世界を飛び回るビジネスパーソン必携の【ビクトリノックス】スーツケースがAmazonで販売中！
環境に配慮した再生素材を採用し、機能性を極限まで高めた次世代のスーツケースが登場。機内持ち込み可能なサイズながら、拡張機能で容量を20%アップできる利便性を備える。フロントアクセスやUSBポートなど、移動中のストレスを軽減する工夫が随所に凝らされており、出張や旅行をよりスマートにサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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外装には耐衝撃性に優れた高性能な再生プラスチックを採用。環境への配慮と高い耐久性を両立しており、長期間のハードな使用にも耐えうる強固なボディを実現している。
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フロント部分にノートパソコンや書類を収納できるコンパートメントを搭載。移動中や空港でのセキュリティチェック時にも、荷物を素早く取り出せる高い利便性を誇る。
ジッパーを開けるだけで容量を約20%拡張できるシステムを搭載。旅先で急に荷物が増えてしまった際にも、スマートに対応できる柔軟な収納力が大きな魅力だ。
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静音性に優れた高性能なダブルキャスターを搭載し、スムーズで安定した走行が可能。さらにUSBポートも内蔵しており、場所を選ばずデバイスの充電が行える。
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