千賀健永「この美顔器使ってる」出張パッキングに入れる愛用美顔器！

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【【抜き打ち】千賀健永のバッグの中身を突然チェック 千賀健永1泊2日の出張パッキング公開！』の動画を投稿。バッグの中身を公開し、愛用アイテムも紹介してくれました！

■美顔器

動画内に登場したのはこちら！

STELLA BEAUTE/レーザー＆EMSリフトブラシ PRO 価格未公開

低出力のレーザーで肌の細部までエネルギーを伝えてくれるという美顔器！千賀さんはホワイト系のカラーを愛用。

千賀さんはこちらについて「最近この美顔器使ってる」「結構良いよ」コメントしながら紹介。

続けて「正直ちょっと試し中」と使い始めて間もないと話しながら「朝、現場行く前によく使ってる」と使用タイミングについても明かしてくれました。

そして「どの使い方が一番いいかっていうのを探してる」「でもすごい良い」と自分なりのベストな使い方を探している段階ながらも、効果を実感している様子でした！

■動画もチェック

動画内では、その他の愛用品も紹介しながらバッグの中身を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。