エミリン「超良かった」リピ＆色ち買い！動画でも愛用しているリップカラー！

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【総額20万円超え】アットコスメを貸し切って人生初の自力で買い放題を試みたが選択能力が低すぎて大変なことになった』の動画を公開。様々なコスメを購入する様子を見せてくれました！中には以前から使用しているというコスメも。

■リップカラー

動画内に登場したのはこちら！

シュウ ウエムラ/キヌケアヌード 税込5,170円（公式サイトより）

唇に溶け込むようなじゅわっと系リップカラー！

こちらを店内で見つけた大松さんは「小田切さんに教えていただいて、超良かった」とメイクアップアーティストの小田切ヒロさんから教えてもらい使い始めたと紹介。

続けて「今日も軽く塗ってきた」「ピンクマシュマロ」「これめっちゃ良かった」とピンク系のカラーを動画内でも使用していると明かしていました！

そして「新しいやつ買ってみる」と新しいカラーや、すでに持っているピンクマシュマロもリピート買いしていました！

