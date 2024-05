洗練されたデザインはもちろん、職人たちが手作業で一つ一つ丁寧につくりあげる柔らかく心地よい着用感の帽子は、長年多くのファンを魅了しています。そんな「KIJIMA TAKAYUKI」がこのたび「TOMORROWLAND」とタッグを組み、コラボレーションキャップが誕生。アクセサリーのように、その日のコーディネートや気分を高めてくれますよ。ヴィンテージ感と上品さを併せ持ったデザイン「<KIJIMA TAKAYUKI for TOMORROWLAND> Collaboration CAP」(税込1万5400円)は、落ち着いたアースカラーをベースにしたバイカラーのデザインがポイント。6枚のパネルで通常よりクラウンをやや浅く設定し、すっきりとシャープな印象に仕上げているといいます。後ろのアジャスターバックルには、アンティーク調のパーツをプラス。厚みを持たせたストラップのおかげで、サイズ調整をした際にホールド感があるのもうれしいところです。個性が引き立つ3色展開。どれを選ぶ?カラーは、『ホワイト×カーキ』『ベージュ×ブラウン』『ネイビー×キャメル』の3色展開。それぞれ個性が引き立つ絶妙な配色になっていて、被るだけで一気におしゃれ感をUPさせてくれそうですね。素材には、ヴィンテージライクな質感と上品な光沢感が特徴のコットン100%、フレンチワーカーサージを採用。使うごとに風合いが増していくというから、長く大切に愛用したくなります。特別なコラボキャップは見逃せないご紹介した「<KIJIMA TAKAYUKI for TOMORROWLAND> Collaboration CAP」は、5月25日(土)より購入可能。日本が世界に誇る帽子ブランドとコラボした特別なキャップをゲットして、お出かけをもっとおしゃれに快適に楽しんじゃいましょう。KIJIMA TAKAYUKI for TOMORROWLAND> Collaboration CAP 展開店舗トゥモローランド 札幌店/渋谷本店/京都BAL店/神戸店スーパー エー マーケット 青山/新宿/京都ランド オブ トゥモロー 心斎橋店トゥモローランド オンラインストア ※5月25日(土)12:00より販売開始https://store.tomorrowland.co.jp/参照元:株式会社 トゥモローランド プレスリリース