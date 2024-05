【john masters organics】ディズニーデザインのヘアフレグランスを発売♡

john masters organics(ジョンマスターオーガニック)から、ディズニー限定デザインのオリジナルアイテム第2弾が登場。今回は、白雪姫・ジャスミン・ベルの3人のディズニープリンセスのイメージに合わせて調合した特別な香りのヘアフレグランスを、2024年5月16日(木)より発売いたします。

ディズニー限定デザインのオリジナルアイテム第2弾

今回発売されるのは、3人のディズニープリンセスをイメージして調合した、特別な香りのオイルインヘアフレグランス。ネーミングは、それぞれの劇中に出てくる印象的なセリフや、歌詞のフレーズをモチーフにしたオリジナルです。

フルーティな香りの中に、白雪姫の純粋でまっすぐな美しい心を表現した「A wish come true ~願いは叶う~」。スパイシー&ウッディな香りで、ジャスミンの自由への憧れを表現した「Follow your heart ~心のままに~」。甘くてジューシーなフローラルな香りで、ベルが時折見せる意思の強さを表現した「Bold as a rose ~薔薇のように大胆に~」というように、商品やデザインを通じて、それぞれのキャラクターのイメージや物語の世界観を楽しめます。

【john masters organics】商品紹介

<ディズニープリンセス限定デザイン>

ヘアフレグランス 白雪姫・ジャスミン・ベル

各20mL 価格:2,695円(税込)

自然由来成分100%の香りと植物由来の美容成分で、髪にうるおいと輝きをあたえるオイルインヘアフレグランスが、ディズニープリンセス限定デザインで登場!3つのパッケージを並べると側面のイラストがつながる、遊び心のあるデザインです。

20mL×3本セット 価格:7,645円(税込)

3本のヘアフレグランスをセットにしたギフトボックスも、ディズニープリンセス限定デザインで登場!ギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美として、その日の気分やシーンに合わせて香りを楽しめます。

パッケージには、白雪姫・ジャスミン・ベルの3人のディズニープリンセスと、それぞれの劇中に登場するお城や魔法のじゅうたん、手鏡などの象徴的なアイテムのイラストを描いています。

ディズニーが好きな方へのギフトに♪

john masters organicsから発売される、ディズニー限定デザインのヘアフレグランスについて紹介しました。

3人のプリンセスに合わせた香りやデザインに仕上がっており、ディズニープリンセスが好きな方にはたまらない一品になっています。

ギフトとして、自分のご褒美としてもオススメなので、ぜひご利用くださいね。