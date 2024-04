パリのメゾンジュエラー・レポシが伊勢丹新宿店 ザ・ステージでブランド初となるポップアップを開催

ヴァンドーム広場にブティックを構えるメゾンジュエラーのレポシ(REPOSSI)は、ブランド初となる伊勢丹新宿店本館1階 ザ・ステージでのポップアップストアを2024年4月24日から4月30日の期間で開催します。Courtesy of REPOSSI今回のポップアップでは、メゾンのアイコンである「Antifer(アンティフェール)」シリーズから、色とりどりのハードストーンを使用した新作コレクション“Antifer Chromotaic(アンティフェール・クロマティック)”が登場。オニキス、マラカイト、マザー・オブ・パールをあしらったペンダントとスタッズピアスの計6点を国内先行発売します。

Courtesy of REPOSSIアンティフェール・クロマティックペンダントーマラカイト素材:18KPGパヴェダイヤモンド約0.18ct、マラカイト価格:60万600円(税込)Courtesy of REPOSSIアンティフェール・クロマティックスタッズピアスーオニキス素材:18KPG、パヴェダイヤモンド約0.08ct、オニキス価格:32万1,200円(税込)また、今年ローンチから10周年を迎える「セルティ・シュール・ヴィド」シリーズに新たに加わった、“カラー・ブロック”コレクションも、同時に国内先行販売します。周年を祝した新作リングは、ホワイトゴールドにペアシェイプのエメラルド、ルビー、サファイアをあしらい、パヴェ細工を施したカラフルな色彩が特長。パヴェ部分に濃淡のストーンをあしらった“バイカラー”バージョンは、日本と韓国2か国のみで販売される限定アイテムです。Courtesy of REPOSSIセルティ・シュール・ヴィド “カラー・ブロック”コレクションリングーエメラルド(バイカラー)素材:18KWG、パヴェ・エメラルド約1.17ct、ペアシェイプ・エメラルド価格:370万7,000円(税込)REPOSSI 伊勢丹新宿店 ザ・ステージ POP-UP STORE開催時期:2024年4月24日(水)〜4月30日(火)開催場所:伊勢丹新宿店本館1階 ザ・ステージ