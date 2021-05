アメリカ在住の2児の母親アシュリー・ボブフトさんは、7歳の娘オークリーとNintendo Switch『あつまれ どうぶつの森』で遊んでいたそう。そのときに娘がゲーム内で性別の差による製品の値段の違いに気づき、問題意識から起こした行動が話題に。

母のアシュリーさんは、娘と『あつまれ どうぶつの森』をプレーしていた際に起こった出来事をFacebookで投稿。

Today I was playing Animal Crossing, a wholesome sandbox game on Nintendo Switch, with my 7 year old (extremely socially...