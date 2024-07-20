¤Ê¤¼°ËÃ°½½»°ºîÉÊ¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹ÇÛ¿®¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡µÜËÜ¿®»Ò¡¢²ñÄ¹¡¢¼ÒÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö°ËÃ°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹ñÆâ¤Î±Ç²è»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¶½¹Ô¡¦ÈãÉ¾¤È¤â¤ËÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¥¹¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤«¨¡¨¡¡£½éÄ¹ÊÔ¡Ø¤ªÁò¼°¡Ù¡Ê1984Ç¯¡Ë¤Î¸ø³«¤«¤é40Ç¯¡£Åö»þ51ºÐ¤Ë¤·¤Æ´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿°ËÃ°½½»°¤ÎÅÐ¾ì¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡Ò»ö·ï¡Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÁõ¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËË¬Ìä¤¹¤ëµÜËÜ¿®»Ò¤È°ËÃ°½½»°
¡¡°ËÃ°±Ç²è¤Ï¡¢µÁÄï¤Ç¤¢¤ëÂç¹¾·ò»°Ïº¸¶ºî¤Î¡ØÀÅ¤«¤ÊÀ¸³è¡Ù¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤À¡£¡Ø¥Þ¥ë¥µ¤Î½÷¡Ù¡Ê1987Ç¯¡Ë¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡Ø½÷¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Ã¦ÀÇ¡¢ÃÏ¾å¤²¡¢Ì±»ö²ðÆþË½ÎÏ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î»ºÃÏµ¶ÁõÌäÂê¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ëÂêºà¤ÇÆüËÜÃæ¤ò¤¢¤Ã¤È¶Ã¤«¤»¤¿¡£¸¶ºî¤¢¤ê¤¤Î´ë²è¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤ë¸½ºß¤Î±Ç²è³¦¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Õ¥£¥ë¥â¥°¥é¥Õ¥£¤Ï¶ÃÃ²¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼°ËÃ°½½»°¤Ï¤ï¤º¤«14Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦´ÆÆÄÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ10ËÜ¤â¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê±Ç²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤¿¤Î¤«¡£À®¸ù¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È¥»¥ë¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡É¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÀ½ºîÊý¼°¤À¤Ã¤¿¡£°ËÃ°±Ç²è¤ËÀ½ºî¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢°ËÃ°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î·Ð±ÄÌÌ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¶ÌÃÖÂÙ»á¡Ê¸½¡¦°ËÃ°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¼¡¤ÎºîÉÊ¤ò¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢°ËÃ°¤µ¤ó¤¬¾ï¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤Ç¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£³°¤ì¤¿¤é¤½¤Î¼ºÇÔ¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤ËÍè¤ë¡£¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅö¤¿¤ê¤½¤¦¤Ê±Ç²è¤òºî¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Åö¤¿¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤ÇËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡±Ç²èÀ½ºî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤¬½Ð»ñ¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤¹¤ë¡ÖÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡×Êý¼°¤¬½ù¡¹¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯Âå°Ê¹ß¡£»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ±Ç²è¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿°ËÃ°¤À¤¬¡¢Èà¤Î±Ç²è¤Ï½éÄ¹ÊÔ¤Î¡Ø¤ªÁò¼°¡Ù¡Ê1984Ç¯¡Ë°Ê³°¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á°ËÃ°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÃ±ÆÈ½Ð»ñ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¡£¤¤¤¤±Ç²è¤òºî¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¡¢´ÆÆÄ¤Ï±Ç²è¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤â´ÆÆÄÎÁ¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ò¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â°ËÃ°¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀëÅÁ¤â¤·¤Æ±Ç²è¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤Ç¼¡¤Î±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿¡£Á´Éô¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÊý¡¹¤ÈÎ©¾ì¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
µÜËÜ¿®»Ò¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö°ËÃ°¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Åª¤Ê´¶³Ð¡×
¡¡¤½¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬É¬¤º¤·¤âÌóÂ«¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤±Ç²è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÇîÂÇ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£ºîÉÊÀ½ºî¤ò´Ö¶á¤Ç»Ù¤¨¤¿½÷Í¥¤ÇºÊ¤ÎµÜËÜ¿®»Ò¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤È¤â¤«¤¯¡Ø¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤ä¤Ã¤È½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â°ËÃ°¤µ¤ó¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡Ø±Ç²è¤Ç¼Ú¶â¤·¤¿¤ê¡¢²ÈÄí¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ø¤ªÁò¼°¡Ù¤Ç¤ÏÀ½ºîÈñ¤ª¤è¤½1²¯±ß¤Î¤¦¤Á¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç3000Ëü±ß¤Û¤É¤ò¹©ÌÌ¤·¤¿¡£»£±Æ¤âÅò²Ï¸¶¤Î¼«Âð¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤ÏÇÛµë¼ýÆþ12²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤ò¸µ¼ê¤Ë¡¢°ËÃ°¤Ï1ËÜ¡¢¤Þ¤¿1ËÜ¤È¥Õ¥£¥ë¥â¥°¥é¥Õ¥£¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ª¶â¤À¤«¤é¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Èº¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£°ËÃ°¤µ¤ó¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Åª¤Ê´¶³Ð¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Ï»£±Æ¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¡¢1Æü300Ëü±ß¤°¤é¤¤¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢°ËÃ°¤µ¤ó¤Ï²¿¤«¤·¤é¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¼«Ê¬¤ÇµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¸½¾ì´ÆÆÄ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡Ø°ËÃ°¤µ¤ó¤Î¤ª¶â¤Ç±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÂç»ö¤ÊÁÏºî¤Î¼«Í³¤ò»¦¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë»ñ¶â¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¿Í°ìÇÜ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤¤´°àú¼çµÁ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ½é¤«¤é¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°ËÃ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ª¶â¤Çºî¤ë¤È¿Í¤«¤é¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤ÏÉ¬¤º²¿¤«¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¤½¤Î¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ºîÉÊ¤¬¤É¤ó¤É¤óºï¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
°ËÃ°ºîÉÊ¤ò¡ÖÈóÇÛ¿®¡×¤Ç´Ó¤¯ÍýÍ³
¡¡ÁÏºî¤Î¼«Í³¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤¤Î©¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¶Ã°ÛÅª¤À¤¬¡¢°ËÃ°±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤½¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ç¿·´ñ¤Ê¥Æ¡¼¥ÞÀ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£ÆþÇ°¤Ë¼èºà¤ò½Å¤Í¼«¤é¥·¥Ê¥ê¥ª¤â½ñ¤¤¤¿°ËÃ°¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¡¢°ËÃ°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¼¡ÃË¡¦ÃÓÆâËüÊ¿»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÍ×¤Ï¡È¹¥´ñ¿´¤Î¿Í¡É¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¾ï¤Ë¤¤¤Þ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯Êì¤âÀ¤´ÖÏÃ¤Ç¡ØÉã¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ï¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¥³¥í¥Ê¤ä¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤´¤¿¤´¤¿¤Ï±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¥Þ¥ë¥µ¤Î½÷¡Ù¤Î¤È¤¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¼«Ê¬¤Ë´ÖÀÜÀÇ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò±ä¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤Þ¤À¾ÃÈñÀÇ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤º¢¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡°ËÃ°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë´ÆÆÄºî¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¢Íø¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤Þ¤ì¤À¤í¤¦¡£¶ÌÃÖ»á¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÁ´À¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë°ËÃ°±Ç²è¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖËÍ¤é¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÇÛ¿®¤Ï±Ç²è¤Î¡È¿â¤ìÎ®¤·¡É¤Ë¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¹¿¿å¤Î¤è¤¦¤ËºîÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÌ¤ÎÁªÂò»è¡£´Ñ¤ë¤Û¤¦¤ÏÊØÍø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë1ËÜ1ËÜ¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÎÇÛ¿®¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÇÛ¿®¤Î¼¡¤Î»þÂå¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¹²¤Æ¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºîÉÊ¤ÎÁ÷¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£10ËÜ¤â¤Î±Ç²è¤ò°ä¤·¤¿°ËÃ°¤À¤¬¡¢º£¸å¡¢¿·ºî¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡ÈÉÊ°Ì¡É¤òÊÝ¤Ä¤Ù¤¯¡¢¤¢¤¨¤ÆÇÛ¿®¤Ë¤Ï¡È¾è¤é¤Ê¤¤¡É¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤â¡¢°ËÃ°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬10ËÜ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¢Íø¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£
È½ÃÇ´ð½à¤Ï¡Ö°ËÃ°¤µ¤ó¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡©¡×
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢°ËÃ°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÆüËÜ±Ç²èÊüÁ÷¤È¤Î±ï¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ï2022Ç¯¤Ë°ËÃ°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Á´10ºîÉÊ¤Î4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼²½¤ò¼Â¸½¡£ÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆÈÀê½éÊüÁ÷¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌ©ÀÜ¤Ê´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¶ÌÃÖ»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖËÍ¤é¤Ï¾ï¤Ë¡Ø°ËÃ°¤µ¤ó¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡©¡Ù¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·°ËÃ°½½»°¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢¤¬»Ø¿Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆüËÜ±Ç²èÊüÁ÷¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤¬ÉáµÚ¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯Ç®¿´¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ËÃ°¤µ¤ó¤Ï1²ó¿®ÍÑ¤¹¤ë¤È¤É¤Ã¤×¤ê¤È¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤â¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÅÙ¡¢¿®Íê¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¤È¤³¤È¤ó»Å»ö¤òÇ¤¤»¤¿¤Î¤â°ËÃ°¤ÎÎ®µ·¡£¤½¤ó¤ÊÃç´Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿°ËÃ°¤Î»Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶ÌÃÖ»á¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ËÃ°¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï°ËÃ°ÁÈ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤·¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢Èà¤é¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¯°ËÃ°¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤¿¤¤¡¢°ËÃ°¤µ¤ó¤¬´î¤Ö»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£´î¤ÓÊý¤¬¾å¼ê¤È¤¤¤¦¤«ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ËÍ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊü±Ç¸¢¤Î¶â³Û¤ò¸ò¾Ä¤·¤¿¤È¤¤â¡¢°ËÃ°¤µ¤ó¤Ë¤Ï·ë²Ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡Ø¤¹¤´¤¤¤Í¡£¥·¥ã¥ó¥Ú¥ó°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Á´ÉôÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í»È¤¤¤â´î¤ÓÊý¤â¤¦¤Þ¤¤¡£°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ù¤Ê»×¤¤¤Ï°ìÅÙ¤â¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅÓÃæ¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç°ËÃ°¤µ¤ó¤Î¾¸¤Î¾å¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÌÃÖ»á¡£¤¤¤Þ¡¢°ËÃ°¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¾¸¤ò»ý¤Ã¤¿°ïºà¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨Ê¸Ãæ·É¾ÎÎ¬
¼èºà¡¦Ê¸¡¿±üÉÙÉÒÀ²
»£±Æ¡¿±ö¸¶ÍÎ