誕生日だけでなく生まれた年まで完全に一致する人に出会う機会は長い人生でもなかなかあるものではないですが、有名人の中には、完全一致している人が思いの外多いようですね。そこで今回は、生年月日が完全一致と知って驚く有名人は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位南原清隆、ヒロミ2位二宮和也、風間俊介1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「南原清隆、ヒロミ」！