特集・インタビュー
「好きな温度で、僕を待っていてくれる」 小島よしおさん愛用の温度調節ケトル「カフェ ロック コントロール」で叶える “自分好みのおいしい一杯と至福の時間”
「そんなの関係ねぇ」「おっぱっぴー」などのギャグでブレイクし、今や大人から子どもまで大人気の小島よしおさん。イベントやテレビで活躍し忙しい日々を過ごす中で、ふと一息つくリラックスの時間に欠かせない、大好きな飲み物が「コーヒー」だといいます。
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