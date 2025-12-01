「好きな温度で、僕を待っていてくれる」 小島よしおさん愛用の温度調節ケトル「カフェ ロック コントロール」で叶える “自分好みのおいしい一杯と至福の時間”

「最近は90度で淹れて飲むことがお気に入りなんですが、このケトルだと90度で待っていてくれるので、豆を挽いたり、フィルターを用意したりなどの作業も慌てなくていい。コーヒーを淹れるときって、温度のほかにも豆の挽き具合や淹れ方とかで味が変わるので、いろいろ気になってくるんです。その中で温度が安定することによって、好きな味を出すことに集中できるようになりました。



90度で淹れたコーヒーはまろやかで、円熟味がある気がします。コーヒー豆とお湯がうまく融合されて、ハグしているみたい。僕はやっぱり90度が美味しく感じます」