¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹´ë²è¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤òÁª¤Ö¤È¤¡×µ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È
¡Ö¿´ÃÏ¤¤¤¤¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÁª¤ÓÊý
Äù¤á¤Ä¤±¤Î¤Ê¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¤µ¤é¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÎ¤Î¤¢¤¿¤ê¤ä¾æÌäÂê¡¢¿§¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹Áª¤Ó¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¡Ö¤ªÇº¤ß¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅÏîµ·Ã»Ò¤µ¤ó¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡Û
ÉÊ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤µ¤¸²Ã¸º¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´ðËÜ¡£Ãæ¤Ç¤â¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹´ë²è¤ÏÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤´ËÜ¿Í¤âÂç¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¹¥¤¡£
¡ÚÂÎ¤ÎÀþ¤ò½¦¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Û
¢ª¥À¡¼¥Ä¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÇÌÜ¤¯¤é¤Þ¤·
¡Ö¥½¥Õ¥È¤ÊÁÇºà¤¬¤æ¤¨¡¢¤æ¤ë¤¯¤Æ¤â¥é¥¤¥ó¤Ï½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤´¤Þ¤«¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÎ©ÂÎ´¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¥À¡¼¥Ä¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¡£¾¯¤·¤À¤±ÂÎ¤«¤éÉâ¤¯¤¿¤á¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÏîµ¤µ¤ó¡Ë¡¡ÇØÌÌ¤Î¥À¡¼¥Ä¤¬¤ª¿¬¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¹ø¤ò¼«Á³¤È¥«¥Ð¡¼¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Î¤Ó¤ë¥À¡¼¥Ä¤¬I¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¤¹¤é¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÌò³ä¤â¡£
¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼Ì¿¿¤Ç²òÀâ¡Ë
¢ä¡ÚÁ´16¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ìÍ÷¤Ø¡Û ¡Ö¥ï¥ó¥Ô¤òÇã¤¦¤Ê¤é¥³¥³¤ò¸«¤Æ¡× ¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¤È¤¯¤Ë¤¤¤¤¡×¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹