最新の海外ニュース
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タイの学校で銃乱射…教師5人死亡 自殺した少年（14）“祖母の教育方針めぐりストレス”と周囲に不満
タイの首都バンコク近郊の学校で7日に発生した銃乱射事件で、自殺した…
日テレNEWS NNN
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中国四川省宜賓市高県で相次ぎ地震 1人死亡、6人負傷
最大マグニチュード4.9を記録し、1人が死亡・6人が負傷したとのこと
新華社通信
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韓国船、竹島周辺で調査か 日本EEZ、外務省抗議
島根県の竹島（聯合＝共同）外務省は7日、島根県・竹島周辺の日本の…
共同通信
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米高裁も地上工事差し止め ホワイトハウス宴会場
トランプ大統領が優先事項とする宴会場建設に逆風となる司法判断で
共同通信
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松花江の増水ピーク、同江市を通過 中国黒竜江省
７日、港湾運営企業、同江竜航港務のふ頭で水位を測るパトロール中の…
新華社通信
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米高裁もホワイトハウス宴会場工事差し止め
【ワシントン共同】米首都ワシントンの連邦高裁は7日、トランプ大統…
共同通信
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日本は反核の民意に背くべきでない 中国外交部
日本の世論調査で非核三原則支持が76％、核共有反対が77％に上ったという
新華社通信
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Nintendo Switch 2のプレイ動画をリニアPCMサラウンドで録画する方法、Blackmagic Designのキャプチャーボード「UltraStudio Express Recorder 3G」を使ってみた
Blackmagic DesignのキャプチャーとOBS Studioを組み合わせて実現し
GIGAZINE（ギガジン）
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地域安定の真の脅威は日本の「再軍事化」 中国国防部
海自のトマホーク実射試験などを挙げ、地域各国が強く警戒すべきと述べた
新華社通信
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「Grokipedia」は2026年4月24日に12件の修正提案を処理したあと一切の更新が停止している
Lawfareの調査で4月24日以降、修正提案が一切処理されていないことが判明した
GIGAZINE（ギガジン）
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知らずに行くと罰金も？最新の香港旅行で「絶対にやってはいけない」20のルール
電子タバコ持ち込みは最大懲役6ヶ月・罰金5万香港ドルになるという
livedoor ECHOES
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面白い要素を全部乗せ、ローグライク×デッキ構築×パーティ制RPGの「Chrono Ark」を遊んでみた
キャラクター別スキルを1つのデッキで扱うシステムが独自性の核心といえる
GIGAZINE（ギガジン）
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米7月雇用統計で就業者数が2万3000人減、市場予想を大きく下回る
アメリカの7月の雇用統計が7日に発表され、就業者数は前の月から2万30…
日テレNEWS NNN
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「アニメの世界が現実に」日本の高校生の様子に中国ネット「青春」「うらやましい」
アニメで描かれる部活動の青春が現実と一致すると中国ユーザーが驚いている
Record China
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タイ首相「ノンタブリー県の学校銃撃事件で8人死亡、30人以上負傷」
タイのアヌティン首相は現地時間8月7日午後、ノンタブリー県で発生し…
Record China
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日本赤十字社、韓国の緊急要請に応じ超希少血液を提供＝韓国ネット「本当にありがたい」
日本赤十字社が凍結血液3単位を提供し韓国へ輸送、6日にソウル大学病院へ届けられた
Record China
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初音ミクが計算してくれる電卓アプリ「電卓 - Desktop Mate Widgets」を使ってみた、数字を読み上げて計算に悩む姿も見せてくれる
数字や記号ボタンを押すとキャラクターが音声で読み上げながら計算してくれる
GIGAZINE（ギガジン）
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国際観察：「唯一の戦争被爆国」で核武装論 日本の動きに警戒を
高市政権は非核三原則の見直しや核共有の議論を広げており、国内外から批判が相次いでいるという
新華社通信
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広島原爆ドーム前で市民集会 核保有への動きに抗議
高市政権の核兵器を巡る動きへの反対と平和堅持を訴える声が上がった
新華社通信
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太陽表面を撮影した高解像度画像が捉えた「渦巻き模様」が太陽の謎を解く鍵になる可能性
太陽表面に「ケルビン・ヘルムホルツ不安定性」の渦巻き模様が初確認され
GIGAZINE（ギガジン）