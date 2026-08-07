最新の経済ニュース
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ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は９０ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式7日（NY時間13:05）（日本時間02:05） ダウ平均53975.62…
みんかぶFX
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為替相場 8日（日本時間 2時）
2時現在1ドル＝1…
共同通信
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日経225先物：8日2時＝310円高、6万5970円
8日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比3…
株探
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欧州株 終値 揃って上昇
欧州株式7日終値 英FT100 10901.09（+33.20+0.31%） 独DAX 26…
みんかぶFX
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ドルからの資金回避が強まれば、ユーロは恩恵を受ける可能性＝ＮＹ為替
FRBの姿勢への不安や米財政拡張懸念が「米国売り」の議論を再燃させているという
みんかぶFX
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ドル円、２００日線が再び上値抵抗に＝ＮＹ為替
9月の米利上げ期待が55%から40%に低下し、ドル円は156円台まで急落した
みんかぶFX
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ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は７１ドル高 ナスダックは１．２％の大幅高
NY株式7日（NY時間12:03）（日本時間01:03） ダウ平均53956.24…
みんかぶFX
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米国のユーロ売り・円買い介入は地政学リスクを高めるとの指摘＝ＮＹ為替
欧州政策当局への事前通告なくユーロを売却したことが地政学リスクを高めるとのこと
みんかぶFX
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【ウーバーイーツ・ロケットナウ配達員】「追加100円はさすがに拒否」3149円のダブル案件を取った結果
追加100円の案件はスルーし、ロケットで3149円の高単価案件を受諾したとのこと
livedoor ECHOES
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日本郵便でシステム障害 顧客、荷物受け取れず
日本郵便本社が入るビルの看板日本郵便は7日、大手通販会社と荷物情…
共同通信
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ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１３２ドル高 ナスダックは１．３％の大幅高
NY株式7日（NY時間11:07）（日本時間00:07） ダウ平均54017.59…
みんかぶFX
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日本郵便でシステム障害
日本郵便は7日、大手通販会社と荷物情報について連携するシステムに…
共同通信
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日経225先物：8日0時＝530円高、6万6190円
8日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比5…
株探
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システム障害のニチレイ、冷凍食品出荷停止などの影響で売上高５０億円減の見込み…１２月期の連結業績
冷凍食品の出荷停止などで売上高50億円、営業利益8億円の下押し見込み
読売新聞オンライン
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ＫＤＤＩ、楽天モバイルに通信回線貸し出すローミング契約は９月で終了…「想定以上のデータ通信量で悪影響」
松田浩路社長は想定以上のデータ通信量でKDDI利用者に悪影響が出ていると指摘
読売新聞オンライン
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加経済指標【Ivey購買部協会指数】
Ivey購買部協会指数（7月）23:00 結果55.1 予想N/A前回56.2…
みんかぶFX
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NY株、反発して始まる
【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平…
共同通信
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NY株、反発して始まる
【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平…
共同通信
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ドル円、米雇用統計を受けて急落 ＮＦＰが予想外の減少 ９月の米利上げ期待後退＝ＮＹ為替序盤
ドル円は一時156.70円付近まで急落し、9月の米利上げ期待が後退している
みんかぶFX
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円急上昇、一時157円台 米統計受け利上げ観測後退
米7月雇用統計の就業者数が予想外に減少しFRBの利上げ観測が後退した
共同通信