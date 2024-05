ファッションブランド「 idem (イデム)」と、「THE MET(メット)」の愛称で親しまれているメトロポリタン美術館が初コラボレーション。偉大なアーティストによる作品を落とし込んだ、まるでアートピースのようなトップス2型が登場しています。5月10日(金)より開催される、東京・SHIBUYA109で行われるPOP UP SHOP会場には、オンラインで完売している一部アイテムもお目見えするそうなのでお見逃しなく!

「idem × THE MET」存在感たっぷりな名画トップスはいかが?米・ニューヨークに拠点を構える「THE MET」は、各国から集められた文化遺産を所蔵している、世界最大級のミュージアムとして知られています。「idem × THE MET」のコレクションでは、オーストリアを代表する画家・Gustav Klimt(グスタフ・クリムト)などの絵画作品を、シアートップスやTシャツにデザイン。本コラボレーションだけでしか手にできない、スペシャルアイテムは必見ですよ。アートフルなシアートップやTシャツは着心地も抜群John Frederick Kensett(ジョン・フレデリック・ケンセット)の『Sunset Sky』をモチーフにした、シアートップス「art inspired sheer tops」(税込5940円)は滑らかな手触りが特徴。作品が際立つ程よい透け感と、ボディ全体に広がるグラデーションカラーが絶妙ですよね。シアートップは、John Frederick Kensettと、Henri Fantin-Latour(アンリ・ファンタン=ラトゥール)の作品をプリントした2種類がラインナップ。これからのシーズンに欠かせないTシャツも見逃せません。Gustav Klimtの『Mäda Primavesi』をバックプリントしたTシャツ「master artist's girls T shirt」(税込4950円)は、フロント胸元とバックにピンクのリボンがアクセントとして配されています。Tシャツは、Gustav KlimtとEdgar Degas(エドガー・ドガ)の名画をプリントした、2種類展開。綿とポリエステルの混紡素材のため、ソフトな肌触りの上、通気性にも優れた仕上がりになっているそうですよ。渋谷のPOP UPで完売アイテムをゲット!Henri Fantin-Latourが描いた『Roses and Lilies』のユリをモチーフにしたシアートップスや、Edgar Degasの『Dancer』をデザインしたTシャツは、残念ながらオンラインストアでは現在完売中。諦めきれない方は、オンラインで完売しているアイテムが少量展開される、SHIBUYA109で開催されるPOP UP SHOPへ足を運んでみてはいかがでしょうか?「idem」SHIBUYA109 POP UP SHOP概要期間:5月10日(金)〜14日(火)場所:SHIBUYA109住所:東京都渋谷区道玄坂2-29-1「idem × THE MET」特設ページ:https://idem.fun/参照元:株式会社アンティローザ プレスリリース