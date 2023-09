だんだん過ごしやすくなる季節がやってきました。秋の味覚として芋&栗スイーツが早速登場しています。最短1分で即完売してしまう幻スイーツ「壺芋ブリュレ」や、栗とバターがとろけあう『THEマロン』を紹介します。

ぜひチェックしてみてくださいね!

付属のバーナーで炙る体験型の「ぱりとろ仕上げの壺芋バターサンド」

ぱりとろ仕上げの壺芋バターサンド 1箱\3,750(税込)

オンラインで絶大な人気を誇るお芋スイーツブランド「壷芋ブリュレ」と年間3500万個を販売するバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」。

この両店のコラボレーションが実現。プレスバタークッキーとパリパリブリュレの特別な味わいが楽しめる「ぱりとろ仕上げの壺芋バターサンド」が発売されます。

蜜がしたたるほど甘い焼芋に、北海道産のフレッシュバターをたっぷり使用したバタークリームを合わせたコク深いカスタードクリームを絞った一品。

付属のバーナーでじっくりブリュレしたあとに、サクサクのプレスバタークッキーでサンドする体験型で、ギフトにも喜ばれること間違いなし。

About Shop

販売店舗:Creaimo公式オンラインサイト、BAKE THE ONLINE

販売期間:2023年10月3日(火)~11月28日(火)※Creaimoでの販売期間(売り切れ次第終了)、2023年10月2日(月)~2023年12月24日(日)※BAKE THE ONLINEでの販売期間(売り切れ次第終了)

栗の旨みをぎゅっと閉じ込めた「THEマロン」

「THEマロン」栗バタークリームにごろごろ渋皮栗 1個\864(税込)

バタースイーツ専門店「バターステイツ by 銀のぶどう」からは、栗とバターがとろけあう「THEマロン」が発売されます。

インパクト抜群なその見た目と味わいは、SNSでも

“とにかく栗が栗でくりくりしています”

“見た目も栗そっくりでこれはテンションあがる”

“中身の多彩さに食べてて幸せ”

と昨年好評を呼んだのだそう。

マロン生地の上に、くちどけの良いマロンのクリームとバタークリーム、ホイップクリームを重ね、中には渋皮栗もごろっと入っています。

ひとくち頬張るとたっぷりとあふれ出す栗の旨味が口いっぱいに広がります。

About Shop

販売店舗:バターステイツ by 銀のぶどう 各店(大丸東京店、西武池袋店)

販売期間:2023年9月8日(金)~11月末ごろまで

