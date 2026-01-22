ニューストップ > 恋愛ニュース > 経験者が婚約前に気づくべき彼氏の欠点を語る 殿様気取りなど オトメスゴレン 経験者が婚約前に気づくべき彼氏の欠点を語る 殿様気取りなど 2026年1月22日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 婚約前に気付くべきだった、彼氏の残念すぎる欠点について紹介している 婚約者より母親の意見を優先するなど、マザコンの疑いがある 「誰に食わせてもらってるんだ」と、殿様気取りでいばるなど 記事を読む おすすめ記事 【独占】神田沙也加さんの元恋人・前山剛久が本音を激白「あの日のことは、全部話せます」 2026年1月21日 8時53分 将棋界のレジェンド・加藤一二三さん、肺炎のため死去 86歳 “ひふみん”の愛称 現役棋士史上最年長を記録 2026年1月22日 15時0分 DAIGO 娘の幼稚園で父兄お遊戯会、おじいさん役熱演 「子供無反応、大人ドッカン」だった理由 2026年1月21日 22時40分 警察官、退店しない酔客の顔殴る 迷惑行為の通報で駆けつけたのに 2026年1月22日 16時20分 釈明でも収まらぬ「いけちゃん」インド動画問題 現地紙も続々怒りの報道 2026年1月21日 15時40分