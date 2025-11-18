「自分の彼女には持ち合わせていてほしい」と期待する能力９パターンオトメスゴレン

彼女に持ち合わせて欲しい能力

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「彼女に持ち合わせていてほしい」と期待する能力を男性に聞いている
  • 心を癒してくれる「包容力」、日々の生活を支える「家事全般のスキル」
  • カロリー計算や病気のフォローができる「体調管理能力」などがあがった
記事を読む

おすすめ記事

  • 〈肝試しで空き家に侵入、壁壊したら1億円〉盗んだ金で「ゾンビたばこ購入した」「バイクや貴金属も…」20人以上の少年が関与した“沖縄1億円事件”と背後に見えた“ドラッグ禍”
    〈肝試しで空き家に侵入、壁壊したら1億円〉盗んだ金で「ゾンビたばこ購入した」「バイクや貴金属も…」20人以上の少年が関与した“沖縄1億円事件”と背後に見えた“ドラッグ禍” 2025年11月17日 17時56分
  • 日本郵便
    カラスが郵便物くわえ飛び去る、配達バイクのカバー隙間から…日本郵便「差出人と受取人わからない」 2025年11月18日 18時36分
  • イートインスペース（写真は、バランケバブ提供）
    黒人男性が女性の後ろに立ち...防犯カメラ映像が波紋　渋谷のケバブ店「ホテルに使うな」と怒る、男女は謝罪 2025年11月12日 13時38分
  • ＪＲ西日本
    山陽新幹線の運転士、時速２２５キロで走行中に５秒間運転席を離れる…「無人」で３００ｍ進む 2025年11月18日 19時10分
  • 吉村洋文大阪府知事
    吉村洋文知事、中国政府による日本渡航自粛呼びかけに「中国人観光客だけに頼るビジネスモデル控えた方がいい」 2025年11月18日 18時6分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
    2. 2. 日本郵便 カラスによる紛失発表
    3. 3. トイレで行為か 店が怒りの投稿
    4. 4. 新幹線の走行中に5秒間無人 謝罪
    5. 5. 吉村氏「中国人に頼るの控えて」
    6. 6. 山口達也氏「骨が腐ってます」
    7. 7. BTSジンにキスか 犯罪と思わず
    8. 8. Xで障害発生か 不具合訴える声
    9. 9. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    10. 10. Snow Man「全裸騒動」巡り注意か
    1. 11. 猟友会外してほしい 本音を吐露
    2. 12. 焼肉のタレかけご飯 SNS上で賛否
    3. 13. 佳子さまコロナ感染 出席中止に
    4. 14. 高市氏の答弁「国民に説明して」
    5. 15. 保険料などに「金融所得」反映へ
    6. 16. 「消防士を蹴落とした女性」物議
    7. 17. 激ヤセ元木大介氏 近況明かす
    8. 18. 夫婦死亡 長男を殺人容疑で逮捕
    9. 19. 塙が苦情 LAWSONの対応に驚き
    10. 20. 「シテの花」掲載順巡り問題告白
    1. 1. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
    2. 2. 日本郵便 カラスによる紛失発表
    3. 3. トイレで行為か 店が怒りの投稿
    4. 4. 新幹線の走行中に5秒間無人 謝罪
    5. 5. 吉村氏「中国人に頼るの控えて」
    6. 6. BTSジンにキスか 犯罪と思わず
    7. 7. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    8. 8. 猟友会外してほしい 本音を吐露
    9. 9. 佳子さまコロナ感染 出席中止に
    10. 10. 夫婦死亡 長男を殺人容疑で逮捕
    1. 11. 家庭教師 人妻に迫られ吐き気
    2. 12. 被告の妹「死にたかった」語る
    3. 13. 体重約500キロの黒毛和牛が脱走
    4. 14. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
    5. 15. イオンに熊 電気ショックで駆除
    6. 16. 音楽フェスの“足の疲労”を解消!? 編集部5人が噂の「ムテキインソール」を試してみた
    7. 17. 教習所の社長 3歳女児をはねたか
    8. 18. 8歳娘放置し死亡させたか 母否認
    9. 19. モネの「睡蓮」約70億円で落札
    10. 20. 「愛が足りない」紀子さま苛烈か
    1. 1. 焼肉のタレかけご飯 SNS上で賛否
    2. 2. 保険料などに「金融所得」反映へ
    3. 3. 「消防士を蹴落とした女性」物議
    4. 4. 小泉氏 昼食のカップ麺に再注目
    5. 5. 中国の答弁撤回要求 日本が拒否
    6. 6. マックの新フタ「こぼれない」
    7. 7. 中国の対抗措置 約1兆超の損失か
    8. 8. サイコパスより怖い人物か…特徴
    9. 9. 庭で大量発生 絶対に放置するな
    10. 10. アンパンマンショー 男性2人喧嘩
    1. 11. 報道陣を驚かせた佳子さまの発言
    2. 12. 日本生命 スパイ活動をひた隠し?
    3. 13. クマ&高市内閣へ なぜか戦々恐々
    4. 14. ケツの穴にブレスケア 酷い職場
    5. 15. 高市氏の発言「台湾も迷惑だと」
    6. 16. 広島カキ大量死 被害状況把握へ
    7. 17. 首相答弁巡る「日中の溝」埋まらず…日本は従来の立場変えるものでないと説明、中国側は撤回求め譲らず
    8. 18. 中古戸建て 購入前の危険サイン
    9. 19. 立花氏 生活費困窮でアルバイト?
    10. 20. 大金星 橋下氏の言葉選びに疑問
    1. 1. BTSジンにキスか SNS非難轟々
    2. 2. 日本損失額の試算 1.7兆円に修正
    3. 3. 「沖縄は日本ではない」と主張
    4. 4. 日中関係悪化「高市氏に責任」
    5. 5. ポーランドが移民に厳しい理由
    6. 6. 中日関係 中国の根本原因に言及
    7. 7. 高市首相の発言 さらなる打撃に?
    8. 8. 新千歳から成都の直行便を中止
    9. 9. 手足を切断された女性はわが子?
    10. 10. アリアナに接触で 豪人男が禁錮
    1. 11. 「鬼滅の刃」巡り中国で論争勃発
    2. 12. K-POPグループ 再び混乱招く
    3. 13. 中国で日本公開が相次ぎ中止に
    4. 14. 日中局長協議 打開図れるか焦点
    5. 15. タッソー香港 初の蝋人形公開へ
    6. 16. JINにキス 50歳代女を在宅起訴に
    7. 17. 奇跡の再会 元恋人同士が再会
    8. 18. 日本の映画2本が公開延期に 中国
    9. 19. BTSジンにキスか 邦人を在宅起訴
    10. 20. 中国在留邦人に安全注意喚起
    1. 1. JR西日本 一時金12万円を支給
    2. 2. おじさん客ゼロ ジム店内に驚愕
    3. 3. 日本生命 社長ら報酬一部返納へ
    4. 4. 老舗そば店「みすゞ庵」閉店へ
    5. 5. 19歳で人工肛門「型破りな試み」
    6. 6. バイトで収入 親の扶養控除に?
    7. 7. 「給付付き税額控除」どう違う
    8. 8. 「マイナ保険証」年収がバレる?
    9. 9. うなぎチェーン本部に苦情殺到か
    10. 10. TSMC進出が招いた熊本の｢豊富な水｣が枯渇する日
    1. 11. トヨタ 中国市場で厳しい試練に
    2. 12. 心に余裕がある人の考え方TOP1
    3. 13. 横浜駅東口の「マルイ」閉店へ
    4. 14. 自分を嫌いにする人は「ダメ」
    5. 15. ファミマ冷食事業 購買層拡大か
    6. 16. 非正規だけ外食禁止 衝撃的理由
    7. 17. 東京の日本橋で｢巨大グマ｣が大暴れ…秋田｢イオンにクマ侵入｣どころの騒ぎではない激ヤバ事件の結末
    8. 18. 12月から会社の健康保険証も使えなくなるって本当？ 「資格確認書」があれば今まで通り受診できるそうですが、マイナ保険証に切り替えたほうがいいんでしょうか？
    9. 19. 軽スポーツカーで「ギネス」達成
    10. 20. アンチフォグクロスの最新調査：市場規模、動向、成長予測2025-2031
    1. 1. Xで障害発生か 不具合訴える声
    2. 2. 「Cloudflare」設備に障害が発生
    3. 3. Black Fridayの狙い目カテゴリー
    4. 4. お得な「LZIP長財布」がお得に
    5. 5. AI系解説者が絶賛！主要画像・動画生成AIモデルが全対応、Lovartの“精密編集”機能がすごすぎる理由
    6. 6. ノートPC「VAIO F16 / F14」にディズニーモデル新登場！ 公式ストア限定販売
    7. 7. 新型Apple Watchのチタンボディ、3Dプリンターで量産という技術革新の舞台裏
    8. 8. えっ、これが「本当の顔」!? この鏡が見せる「真実」に…
    9. 9. Xiaomi 最大51%オフセール開催
    10. 10. 歴史的価値を持つポケモンカードを多数展示！ヘリテージ・オークションズ、「東京コミコン2025」 に出展
    1. 11. ついにすまーとふぉんにもしんしゅつでふ♪東芝向け癒しアプリ「くーまんの部屋」【Androidアプリ】
    2. 12. パンチとキックで蹴散らせ！テンポよく遊べる横スクロールアクション「Dan The Man」：発掘！スマホゲーム
    3. 13. 「ソーラーカー」の実用化に現実味はある？ 太陽電池で走るプリウスの実証実験から、EVの未来を考える
    4. 14. 業界初。自由に伸縮＆分離して切替え可能なマルチ充電ケーブル「GeekCable」
    5. 15. 里帰りのはずがどこへ行く……？　アリ・アスター監督作『ボーはおそれている』不安になる場面写真［ホラー通信］
    6. 16. 実はGmailでは簡単にメールアドレスを増やせる、買い物やチケット予約などでメアドを使い分けて重要メールの見落としを防ぐことも可能
    7. 17. スリムな大容量バッテリー登場
    8. 18. 【担当者コメントあり】セブン‐イレブン、新たなラーメン2品を発売へ
    9. 19. バッテリー？ カメラ？ 軽さ？ Galaxy S26シリーズは一部モデルが重さ微増
    10. 20. DJIが可変絞りに対応するアクションカメラ「Osmo Action 6」を発売　低照度の夜景から日中の風景まで鮮明な撮影が可能に
    1. 1. 日本代表戦で電波干渉 イベ中止
    2. 2. 久保建英「今冬は移籍しない」
    3. 3. 白井一行氏が「最優秀審判員賞」
    4. 4. 最年長Jリーガー W不倫疑惑浮上
    5. 5. なぜ真美子さんはSRで試合観戦を
    6. 6. 元プロ野球選手 司法試験で快挙
    7. 7. 森保J ボリビアを破って3連勝
    8. 8. 大相撲「めちゃくちゃ下品」の声
    9. 9. 453億円請求に→774億円要求か
    10. 10. 「重大事態」で仙台育英出場辞退
    1. 11. 風間球打と森木大智が語る4年間
    2. 12. 敵将が森保Jに完敗を認める
    3. 13. 森保監督率いる日本代表が完勝
    4. 14. 侍Jの韓国戦 超大物が球場訪問
    5. 15. リバプール 遠藤の後継者探しか
    6. 16. 巨人 岡本和真のポス申請を発表
    7. 17. 大谷衰えたら「以前に戻る」危惧
    8. 18. 国内FAの東浜に複数球団が接触か
    9. 19. 町野修斗「忍者ポーズ」でゴール
    10. 20. ロッテ西川史礁 一般女性と結婚
    1. 1. 山口達也氏「骨が腐ってます」
    2. 2. Snow Man「全裸騒動」巡り注意か
    3. 3. 高市氏の答弁「国民に説明して」
    4. 4. 激ヤセ元木大介氏 近況明かす
    5. 5. 塙が苦情 LAWSONの対応に驚き
    6. 6. 早田ひな「総額100万スられた」
    7. 7. 東出昌大「クマは危なくない」
    8. 8. timelesz篠塚のギャグ SNSで波紋
    9. 9. 落語家 三遊亭圓輔さん死去93歳
    10. 10. モー娘。時代の禁止ルール告白
    1. 11. 高市首相ものまね芸人へ苦言呈す
    2. 12. FNS歌謡祭に ミャクミャク登場へ
    3. 13. 出禁ファンが観覧 Pも対応を宣言
    4. 14. 吉本興業、中国公演中止を発表　上海コメディフェス4公演、人気芸人&新喜劇登場予定も「やむを得ない事情により」
    5. 15. Snow Man８人で活動継続　ドームツアー終了後に目黒蓮が「SHOGUN」海外ロケ専念
    6. 16. TBS「スポダン」欠場者が続出
    7. 17. 荒井→松任谷 変えた理由を告白
    8. 18. 横川尚隆 意中タレ暴露され赤面
    9. 19. 目黒蓮 SHOGUNシーズン2出演へ
    10. 20. 大阪のオバチャン GACKTを翻弄
    1. 1. 風邪診断→心臓ほぼ動かない状態
    2. 2. アパレル店員 トイレ扉開かない
    3. 3. スタイルUP チノの優秀名品12選
    4. 4. 大人気「パンダシュー」に新味
    5. 5. 夫のワンオペ育児中にサレ妻
    6. 6. 【開幕】11/19・20限定Amazonサプライズプレセールって一体!? 完売必至の買うべきおすすめ目玉＆注意点も！【Amazonブラックフライデー2025】
    7. 7. 【LILY BROWN、lilLilly...】着膨れ防止！美シルエットな「ジャケット」特集
    8. 8. 初のスケルトン仕様 腕時計登場
    9. 9. ユニクロ「使える」色を厳選
    10. 10. 寒さ厳しい今 店員の着こなし術
    1. 11. 話題のコント師「ニッポンの社長」のケツはクロちゃん、ナダルに次ぐ期待の○○芸人だった！
    2. 12. メリーチョコレートのバレンタイン限定♡キャラメル浪漫コレクション
    3. 13. 梨花、10カ月ぶりに表紙カットを撮りおろし！ 切りたてのセミロング姿に注目!!
    4. 14. 恋に年齢は関係ないけれど…どうしても年下女子に惹かれる理由９パターン
    5. 15. ZARAの「きれいめアイテム」紹介
    6. 16. 待望の九州初出店！ついにオープンした「Nintendo FUKUOKA」の4つのおすすめポイントを写真多めでレポート
    7. 17. 嫉妬する妻に無神経発言！　愛されて調子に乗り出す夫【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.25】
    8. 18. 恋も友情も全部ニセモノ!?　友だちに破滅を期待されてた！【助産師に惚れた夫の末路 Vol.44】
    9. 19. Dr.G新ビジュアル♡佐藤景瑚とブラックスネイルラインの魅力
    10. 20. ［後編］事故物件住みます芸人・松原タニシに沖縄のユタが警告「病気になるよ……」｜インタビュー