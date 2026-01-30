ニューストップ > 恋愛ニュース > 男友達が多い彼女、彼氏の本音は 恋人・カップル 男の本音 女子コラム 恋愛コラム アンケート オトメスゴレン 男友達が多い彼女、彼氏の本音は 2026年1月30日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「男友達の多い彼女」に対して彼氏が感じる気苦労を紹介している どうしても嫉妬してしまい疲れる、ほかの男性を引き合いに出される 自分の下半身事情をほかの男性に暴露していないか不安になるなど全9つ 記事を読む おすすめ記事 名古屋市科学館がJASRACに楽曲使用料約480万円支払いせず 竜巻ラボのBGMで 学芸員が｢著作権切れ｣と誤解 2026年1月30日 19時47分 【速報】新潟市中央区の路上で 身長約31cm･全裸 赤ちゃんの遺体見つかる、警察が死因など捜査【新潟】 2026年1月30日 15時45分 「随分とおやつれになり、半年で数キロはお痩せになった」 秋篠宮さまに心配の声 背景にやはり“小室さん問題”が 2026年1月30日 5時55分 廃棄される讃岐うどんを食べて育った「讃岐うどん雲丹」 調理実習で刺身に「なめらかでおいしい」【香川】 2026年1月30日 21時0分 グリーンチャンネル「中央競馬全レース中継」無料ネットライブ配信開始 3月14日から JRA発表 2026年1月30日 15時7分