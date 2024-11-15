日本人なら誰もが知っていると言っても過言ではない人気漫画雑誌『週刊少年ジャンプ』。「友情・努力・勝利」が掲載漫画のスローガンだと言われていますが、中には全く当てはまらないような主人公キャラも存在します。そこで今回は、ジャンプアニメなのに全く「努力」が感じられない主人公は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位ひろし2位ラッキーマン／追手内洋一1位？？？⇒全てのランキング