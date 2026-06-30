作家としても活動するNEWS加藤シゲアキ（38）が29日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時20分）に出演。執筆は独学だったと明かした。加藤は2012年に「ピンクとグレー」で作家デビュー。「オルタネート」「なれのはて」は直木賞候補にノミネートされた。進行役のMEGUMIが違うキャリアからスタートして、書くということを勉強したか？と質問。加藤は「全然してないですよ」と答えた。MEGUMIが「学校とかあるのか
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